«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства

Новости Беларуси. Поиск новых идей для бизнеса и улучшение делового климата. Неделя белорусского предпринимательства – традиционное событие февраля – объединит сотни инициатив. Стартует она уже 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа рассчитана на широкую аудиторию: от школьников до представителей крупного бизнеса. К диалогу также присоединятся чиновники, менеджеры крупнейших компаний. Вместе будут обсуждать проблемы и перспективы.

Запланированы десятки мероприятий – семинары, конференции, «панельные дискуссии». Встречи пройдут не только в Минске, но и в регионах. Сегодня в Беларуси более 11 тысяч юрлиц и свыше 37 тысяч индивидуальных предпринимателей. Число белорусов, которые открывают и успешно продвигают свое дело, растет каждый год.