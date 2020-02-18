«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства
Новости Беларуси. Поиск новых идей для бизнеса и улучшение делового климата. Неделя белорусского предпринимательства – традиционное событие февраля – объединит сотни инициатив. Стартует она уже 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа рассчитана на широкую аудиторию: от школьников до представителей крупного бизнеса. К диалогу также присоединятся чиновники, менеджеры крупнейших компаний. Вместе будут обсуждать проблемы и перспективы.
Запланированы десятки мероприятий – семинары, конференции, «панельные дискуссии». Встречи пройдут не только в Минске, но и в регионах. Сегодня в Беларуси более 11 тысяч юрлиц и свыше 37 тысяч индивидуальных предпринимателей. Число белорусов, которые открывают и успешно продвигают свое дело, растет каждый год.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Мы акцентируем внимание на проблемах развития предпринимательства. Не празднуем, не отмечаем, очень много рабочих проблем, которые должны решить правительство, бизнес, образовательные учреждения. Здесь очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты какие-то. Все, кто проводит и поддерживает мероприятие, это отечественные предприниматели.
Конечно, мы заинтересованы, чтобы к нам приходили сильные партнеры, инвесторы, мы заинтересованы в импортозамещении в нашей стране, в развитии ВВП и масштабировании каждого белорусского бизнеса. Об этом мы будем говорить.
В мероприятиях примут участие представители более 50 органов госуправления, мэры городов-победителей в номинации «Лучший город для бизнеса». Крупнейшая локация недели – деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика».