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Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

17 февраля 2020 19:16
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 17 февраля посетил «БобруйскАгроМаш». Это ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»-1

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»-3

В рамках рабочей поездки в Могилевскую область Сергей Румас ознакомился с работой холдинга. На встрече обсудили перспективы развития предприятия на ближайшую пятилетку и расширение линейки сельскохозяйственной техники. Затронули и вопрос экспорта. Так, в планах поставка продукции на рынки Сирии, Сербии и Мадагаскара.

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»-6

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»-8

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

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