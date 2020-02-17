Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 17 февраля посетил «БобруйскАгроМаш». Это ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках рабочей поездки в Могилевскую область Сергей Румас ознакомился с работой холдинга. На встрече обсудили перспективы развития предприятия на ближайшую пятилетку и расширение линейки сельскохозяйственной техники. Затронули и вопрос экспорта. Так, в планах поставка продукции на рынки Сирии, Сербии и Мадагаскара.