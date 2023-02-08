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Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму

08 февраля 2023 15:51
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Новости Беларуси. Больше миллиарда долларов удалось заработать Могилевской области на экспорте товаров и услуг в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 февраля в регионе подводили итоги социально-экономического развития. Поставки удалось нарастить благодаря новым рынкам сбыта.

Могилевские производители успели занять ниши в России, а также найти новых покупателей в государствах дальней дуги, среди которых Азия, Африка и Ближний Восток. Успешно справились с производством импортозамещающих товаров, но не в полном объеме оправдали ожидания в сфере сельского хозяйства. Ресурсы позволят значительно улучшить результат в нынешнем году.

Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму-1

Сергеенко: районы должны реализовывать инвестпроекты. За этим стоит создание рабочих мест. Подробнее здесь.

Могилевская область выполнила задание по строительству жилья, введя в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров. Большинство предприятий реального сектора экономики работает стабильно. Средняя зарплата за декабрь составила 1 500 рублей.

Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму-4

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Основной упор – на реальный сектор экономики. Каждая отрасль должна работать стабильно: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительная отрасль. По всем этим отраслям определены конкретные задачи. Кроме того, в текущем году мы существенно увеличим нашу инвестиционную программу. Уже определены источники финансирования, конкретные объекты. Наша задача – обеспечить строгое выполнение наших планов в намеченные сроки.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Руслан Страхар # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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