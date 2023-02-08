Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму

Новости Беларуси. Больше миллиарда долларов удалось заработать Могилевской области на экспорте товаров и услуг в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 февраля в регионе подводили итоги социально-экономического развития. Поставки удалось нарастить благодаря новым рынкам сбыта.

Могилевские производители успели занять ниши в России, а также найти новых покупателей в государствах дальней дуги, среди которых Азия, Африка и Ближний Восток. Успешно справились с производством импортозамещающих товаров, но не в полном объеме оправдали ожидания в сфере сельского хозяйства. Ресурсы позволят значительно улучшить результат в нынешнем году.