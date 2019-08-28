Замороженную продукцию поставляем на склад, потом реализуем: как работает линия шоковой заморозки в Оршанском районе
Новости Беларуси. Когда минус только в плюс. Линию шоковой заморозки запустили в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Ежегодно здесь могут производить до 7 тысяч тонн продукции.
Такой объем позволит полностью обеспечить отечественный рынок. Кроме того, это хороший аналог зарубежным товарам.
Алексей Загудайло, начальник производства филиала «Тепличный»:
Сердцем цеха у нас является фрезационно-скороморозильный туннель, в котором представлена морозильная камера, с помощью которой мы замораживаем продукт.
Стоимость нового оборудования – 18 миллионов рублей. На предприятии уверены: инвестиции себя оправдают. На начальном этапе заморозили по несколько тонн клубники, ежевики, перцев. Все овощи и ягоды собственного производства. Грибы закупили в другом оршанском хозяйстве. Впереди – сезон клубней.
Максим Костюкович, заместитель директора филиала «Тепличный»:
Есть в овощах сезонность, когда цена на овощи достаточно низкая. Но при переработке, при замораживании продукта мы можем спокойно поставить его к себе на склад. И когда цена на данный продукт достаточно высока, мы его реализовываем. При этом получаем дополнительную выручку для предприятия, для развития.
Новая линия шоковой заморозки фактически завершила масштабный переход предприятия на полный цикл – от земли до прилавка. Благодаря проекту удалось создать и дополнительные рабочие места для жителей небольшого Ореховска. В новый цех пригласили 18 человек. Всего на предприятии 400 работников.