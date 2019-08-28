Замороженную продукцию поставляем на склад, потом реализуем: как работает линия шоковой заморозки в Оршанском районе

Новости Беларуси. Когда минус только в плюс. Линию шоковой заморозки запустили в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Ежегодно здесь могут производить до 7 тысяч тонн продукции. Такой объем позволит полностью обеспечить отечественный рынок. Кроме того, это хороший аналог зарубежным товарам.

Алексей Загудайло, начальник производства филиала «Тепличный»:

Сердцем цеха у нас является фрезационно-скороморозильный туннель, в котором представлена морозильная камера, с помощью которой мы замораживаем продукт.

Стоимость нового оборудования – 18 миллионов рублей. На предприятии уверены: инвестиции себя оправдают. На начальном этапе заморозили по несколько тонн клубники, ежевики, перцев. Все овощи и ягоды собственного производства. Грибы закупили в другом оршанском хозяйстве. Впереди – сезон клубней.