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Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок

27 августа 2019 17:24
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Новости Беларуси. «Вышэйшая ліга». При банке «Дабрабыт» появился элитный клуб спортсменов. Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со специальной картой чемпионы смогут экономить на покупках, быстро переводить деньги и бронировать гостиницы в разных уголках мира совершенно бесплатно. Это и гарантированный свободный доступ в лаунж-зоны аэропортов.

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-1

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-3

За каждым топовым спортсменом закрепят персонального менеджера. Также наших атлетов готовы обеспечить своевременной юридической и медицинской помощью.

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-6

Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Я столкнулась с такой ситуацией, когда мне нужна была помощь. Банк «Дабрабыт» проявил себя профессионально. Время – это залог успеха, поэтому очень важно, когда есть люди, которые могут тебе помочь сэкономить это время.

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-9

Игорь Лихогруд, председатель Правления Банка «Дабрабыт»:
Разработали специальный пакет услуг для спортсменов, которые являются лицом Беларуси, но у которых может быть нет времени, опыта заниматься финансовыми проблемами. Для комфорта спортсменов, потому что они очень много путешествуют, летают. Нужно, чтобы они были в форме, чтоб они были готовы к старту.

Кроме того, перед Минским полумарафоном в банке расскажут о призах для победителей и призеров турнира.

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-12

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-14

Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок-16

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# Банковские карты # Экономика # Ольга Мазурёнок # Игорь Лихогруд # Фотофакт

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