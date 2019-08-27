Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок
Новости Беларуси. «Вышэйшая ліга». При банке «Дабрабыт» появился элитный клуб спортсменов. Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со специальной картой чемпионы смогут экономить на покупках, быстро переводить деньги и бронировать гостиницы в разных уголках мира совершенно бесплатно. Это и гарантированный свободный доступ в лаунж-зоны аэропортов.
За каждым топовым спортсменом закрепят персонального менеджера. Также наших атлетов готовы обеспечить своевременной юридической и медицинской помощью.
Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Я столкнулась с такой ситуацией, когда мне нужна была помощь. Банк «Дабрабыт» проявил себя профессионально. Время – это залог успеха, поэтому очень важно, когда есть люди, которые могут тебе помочь сэкономить это время.
Игорь Лихогруд, председатель Правления Банка «Дабрабыт»:
Разработали специальный пакет услуг для спортсменов, которые являются лицом Беларуси, но у которых может быть нет времени, опыта заниматься финансовыми проблемами. Для комфорта спортсменов, потому что они очень много путешествуют, летают. Нужно, чтобы они были в форме, чтоб они были готовы к старту.
Кроме того, перед Минским полумарафоном в банке расскажут о призах для победителей и призеров турнира.