Элитный клуб спортсменов появился при банке «Дабрабыт». Его лицом стала белорусская бегунья Ольга Мазурёнок

Со специальной картой чемпионы смогут экономить на покупках, быстро переводить деньги и бронировать гостиницы в разных уголках мира совершенно бесплатно. Это и гарантированный свободный доступ в лаунж-зоны аэропортов.

Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике: Я столкнулась с такой ситуацией, когда мне нужна была помощь. Банк «Дабрабыт» проявил себя профессионально. Время – это залог успеха, поэтому очень важно, когда есть люди, которые могут тебе помочь сэкономить это время.

Игорь Лихогруд, председатель Правления Банка «Дабрабыт»:

Разработали специальный пакет услуг для спортсменов, которые являются лицом Беларуси, но у которых может быть нет времени, опыта заниматься финансовыми проблемами. Для комфорта спортсменов, потому что они очень много путешествуют, летают. Нужно, чтобы они были в форме, чтоб они были готовы к старту.

Кроме того, перед Минским полумарафоном в банке расскажут о призах для победителей и призеров турнира.