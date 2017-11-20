Новости экономики за 20.11.2017

Новости Беларуси. Беларусь лидер по развитию информационно-коммуникационных технологий среди стран Содружества Независимых Государств. Минские айтишники – это не просто устоявшееся словосочетание, а действительно важная кадровая составляющая экономики будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывают рейтинги, с интернетом у нас в стране все в порядке. И, прежде всего, с интернетом как производственной инфраструктурой. Не просто в соцсетях посидеть, а поработать.

IT-ЛИДЕР

Наша страна сейчас занимает перовое место в СНГ и 32 место в мире среди 176 стран по развитию информационных технологий. Что же учитывалась при составлении этого рейтинга – количество абонентов проводной и сотовой сети, количество людей для которых всемирная паутина доступна, пропускная способность интернет-шлюза, а еще общий уровень грамотности. Региональное лидерство Беларуси в этом рейтинге напрямую связано с первыми местами в СНГ и в мире, и по другим показателям: у нас высокий уровень образования, повсеместное наличие компьютеров, смартфонов и интернета.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

И, наверное, поэтому российские программисты все чаще ищут работу у нас в государстве. Условия намного лучше, чем на родине. Иностранных специалистов кроме зарплаты привлекает целый ряд факторов: высокий уровень жизни, сравнительно низкие цены, хорошая инфраструктура, сильное инженерное сообщество, и отсутствие пробок на дорогах тоже. Несмотря на то, что прежде всего it-компании рассматривают кандидатуры белорусов, на нашем рынке хорошо котируются программисты из Украины, Казахстана и России. Приток иностранцев говорит лишь о качестве нашего технологического сектора экономики.

ЭКСПОРТ ЛЕГПРОГМА

Белорусская одежда все больше пользуется спросом за рубежом. Экспорт предприятий легпрома увеличился за год почти на 4 %. Наши фабрики наторговали на 416 миллионов долларов. Белорусские пальто, рубашки и куртки, прежде всего, неплохо продаются в России и станах СНГ, однако поставки в дальнее зарубежье также увеличиваются и составляют почти 14 % от всего экспорта. Вот он белорусский масс-маркет. А еще растет экспорт мебели: за год на 40 % больше, а география выросла до 35 стран.

ЭКОНОМНЫЕ ПРАЗДНИКИ