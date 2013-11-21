«Мостовдрев»: 3 года не вводится производство в эксплуатацию, 400 человек уволено, 137 вакансий

Новости Беларуси. Деревообрабатывающее предприятие «Мостовдрев» сегодня ждала большая проверка. Там принимали рабочую группу, которая курирует выполнение программы модернизации отрасли.

Инвестпроект на этом гродненском предприятии предусматривает создание на площадках цеха ДСП производства древесно-волокнистых плит и напольных ламинированных покрытий. К слову, ламинат до сих пор ввозится в страну из-за рубежа. Но с 2010 года производство в эксплуатацию так и не запустили. Срок ввода неоднократно переносился. Сегодня перед руководством «Мостовдрева» поставили четкую задачу: первая плита на новом производстве должна быть выпущена уже в декабре 2014-го. Для этого необходимо максимально ускорить строительно-монтажные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Садовничий, первый заместитель председателя Комитета госконтроля по Гродненской области:

Причины сложившейся ситуации я бы разбил на две составляющие: организационные просчеты со стороны руководства предприятия. Сегодня директор не смог дать никаких вразумительных пояснений, почему не выполняется требование Декрета №9. На предприятии 137 вакансий, по соглашению сторон они уволили 197 человек, а всего более 400 человек на предприятии уволено, что, соответственно, не могло сказаться на результатах работы предприятия.