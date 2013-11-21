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«Колоссальная белорусская стройка». Строительство Белорусской АЭС ведется с опережением графика

21 ноября 2013 18:51
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Новости Беларуси. Строительство Белорусской АЭС ведется по графику и даже с некоторым опережением. Об этом заявил сегодня глава Администрации Президента Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Островецкий район.

На площадке будущей станции сейчас заливают бетон в основание первого энергоблока. На объекте трудятся около 2-х тысяч рабочих. А недалеко от самой  электростанции  растет город атомщиков.  Строятся  жилые дома в двух новых микрорайонах. Планируется, что количество жителей в Островце к моменту ввода АЭС возрастёт до 40 тысяч. Напомним, к активной фазе работ приступили  после подписания указа Президента о сооружении Белорусской атомной электростанции.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Грандиозная стройка и, что особенно радует, радует, во всяком случае, на данном этапе, все делается всё из белорусских материалов. Это арматура, это цемент, не говоря уже о песке и гравии и всё остальном. И всё это в основном руками белорусских строителей. Хотя чувствуется присутствие российских специалистов. Это колоссальная белорусская стройка, которая решает, во-первых, народно-хозяйственную задачу по энергетической безопасности страны. А второе  - это обучение наших строителей.

После посещения строительной площадки Глава администрации Президента отправился в Островецкий райисполком, где  пообщался с местными жителями.  На приём к Андрею Кобякову записалось более 30  человек.  Каждый из них пришел со своей проблемой, рассчитывая на помощь высокого чиновника.  Вопросы поднимались самые разные:  от работы частного бизнеса и обеспечения социальным жильём до просьбы о медицинской помощи  детям-инвалидам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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