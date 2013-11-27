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Будущее белорусского военпрома за космическими технологиями и робототехникой

27 ноября 2013 17:47
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Новости Беларуси. Ставка на высокие технологии. В Государственном военно-промышленном комитете видят будущее белорусской военной промышленности за космическими технологиями и робототехникой. Особое внимание – развитию беспилотной авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проводят испытания экспериментального беспилотника «Гриф», который вполне может быть скоро принят на вооружение. Такие разработки востребованы, в первую очередь, на российском рынке, который является основным импортером отечественной военной техники. В общей сложности, Государственный военно-промышленный комитет за десять лет существования наладил контакты с шестьюдесятью странами.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Все направление развития вооруженной борьбы переносится, во-первых, в воздушно-космическое пространство, во-вторых, вооруженные силы - это высочайший должен быть интеллект. Поэтому все технологии основаны на интеллекте, на системах и средствах радиоэлектроники, на новых принципах, на новой элементной базе - кстати, это проблема и для России, и для нас. Вот те направления, на которые мы должны работать.

Глава  Госкомвоенпрома  считает, что  в Беларуси должны быть созданы все условия для развития института главных конструкторов. Во многом благодаря их работе оборонная отрасль страны удерживает ведущие позиции. Они должны стать движущей силой всех  проектов.

Сегодня военно-промышленный комитет объединяет более двух сотен разработчиков и производителей военного назначения, занимает одно из ведущих  мест в обеспечении национальной безопасности государства. Сергей Горулёв так же видит необходимость в создании нового более масштабного объединения на базе комитета. Будучи крупным  научным и инженерным центром,  новой структуре будет проще представлять свои интересы на внешнем рынке.

# Экономика # Военно-промышленный комплекс # Сергей Гурулев

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