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Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»

14 сентября 2018 13:46
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Новости Беларуси. Инвестиционные соглашения на 100 миллионов долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»-1

Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»-3

Так, в Гродненской области вскоре может появиться новая мебельная фабрика с польским капиталом, логистический центр и завод по переработке хлопка. О готовности вложить деньги в эти проекты заявили бизнесмены из России и Узбекистана.

Развитие межрегиональных связей и привлечение инвестиций – ключевые темы деловой встречи. Примечательно, что Гродно собрал зарубежных деловых партнеров в преддверии Дня города, который будет отмечаться в ближайшие выходные.

На экономическом форуме «Еврорегион «Неман-2018» планируется подписание более 10 соглашений с инвесторами

Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»-6

Инвестиционные соглашения на 100 млн долларов подписаны на бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018»-8


 

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Фотофакт

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