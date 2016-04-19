Задействовать инновационный потенциал в решении социально-экономических задач поручил премьер-министр Беларуси

Новости Беларуси. Потенциал национальной инновационной системы планируют максимально задействовать в решении важнейших социально-экономических задач. Об этом 19 апреля шла речь на заседании президиума Совета министров Беларуси.

Ставку делают на инновационную инфраструктуру и поддержку технопарков. Также будут развивать био- и нанотехнологии, медицинское приборостроение и космическую отрасль. На экспорт планируют поставить почти половину произведенной высокотехнологичной продукции. По предварительным подсчетам, за пять лет эта сумма должна составить почти 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Главная цель государственной инновационной программы на 2016-20 годы – обеспечение качественного роста и повышение конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формирование высокотехнологичных секторов, базирующихся на производство пятого и шестого укладов технологических.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Мы собираемся создать «БелБиоград», то есть развивать биотехнологии, космическую сферу, космические технологии. Могу сказать, что только в космических технологиях мы поставили приборов на сумму почти 10 миллионов долларов.