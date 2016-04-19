На минских рынках выделили бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам

Новости Беларуси. Бесплатные места для торговли выделили пенсионерам и людям с ограниченными возможностями на всех столичных рынках. Продавать можно только сельхозпродукцию массой до 20 килограммов. Причем весь товар должен быть выращен на собственном приусадебном участке.

Аренда торгового места для минчан сегодня достигает 30 тысяч белорусских рублей в сутки. Специалисты уверены: такая льгота поможет свести к минимуму количество стихийных рынков и значительно сэкономить самим садоводам на аренде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Должна быть обязательно справка с сельсовета о наличии собственного приусадебного земельного участка, где выращивается продукция. Должна быть обязательно флюорография и пенсионное удостоверение либо удостоверение о инвалидности.