Прямой эфир

На минских рынках выделили бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам

19 апреля 2016 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бесплатные места для торговли  выделили пенсионерам и людям с ограниченными возможностями на всех столичных рынках. Продавать можно только сельхозпродукцию массой до 20 килограммов. Причем весь товар должен быть выращен на собственном приусадебном участке.

Аренда торгового места для минчан сегодня достигает 30 тысяч белорусских рублей в сутки. Специалисты уверены: такая льгота поможет свести к минимуму количество стихийных рынков и значительно сэкономить самим садоводам на аренде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Должна быть обязательно справка с сельсовета о наличии собственного приусадебного земельного участка, где выращивается продукция. Должна быть обязательно флюорография и пенсионное удостоверение либо удостоверение о инвалидности.

# Экономика # Торговля в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Семашко: Строительство АЭС в Островце идет по графику
19 апреля 2016 13:39

Владимир Семашко: Строительство АЭС в Островце идет по графику

«С хлебом в 2016 году будем»: посевная кампания в Беларуси близка к завершению
19 апреля 2016 03:46

«С хлебом в 2016 году будем»: посевная кампания в Беларуси близка к завершению

Экономика Беларуси – как начался год с точки зрения Президента, Правительства и Нацбанка?
18 апреля 2016 17:06

Экономика Беларуси – как начался год с точки зрения Президента, Правительства и Нацбанка?