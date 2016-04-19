Новости экономики за 19.04.2016

Новости Беларуси. Доллар сдал позиции перед белорусским рублем. Кто раскачивает валютные качели и сколько можно заработать на облигациях Минфина?

САУДОВСКИЙ УЛЬТИМАТУМ

Доллар подешевел и отыграл вчерашний подъём. Главной причиной на сей раз послужили не цены на нефть, а конфликт между США и Саудовской Аравией.

Американские конгрессмены пообещали арестовать счета саудовских бизнесменов в случае подтверждения их причастности к финансированию терактов 2001 года. Последние в свою очередь пригрозили распродать американские ценные бумаги на сумму порядка 750 миллиардов долларов.

В итоге на торгах «американец» потерял 371 рубль и опустился ниже 20 тысяч. Евро сегодня тоже просел, 22471 курс на завтра. Российский рубль набрал потерянное накануне, на среду по Нацбанку он стоит без малого 302,5 рубля.

ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Минфин Беларуси сегодня начал размещение валютных гособлигаций. Купить ценные бумаги может любой желающий – будь-то физическое либо юридическое лицо – на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Стоимость одной облигации – одна тысяча долларов. А срок обращения 4,5 года. Ставка 6,9% годовых.

Выплачивать доход будут поквартально. Купив сегодня одну ценную бумагу, в октябре 2020-го можно получить на 310 долларов больше.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП

Оформить электронный счет-фактуру можно будет круглосуточно и без выходных. Министерство по налогам и сборам сделает процесс максимально простым и доступным.

С 1 июля все плательщики НДС должны перейти именно на виртуальный документооборот. Важный аспект – оформлять электронный счет-фактуру придется всем субъектам хозяйствования, даже если они совершают разовые сделки с налогом на добавленную стоимость.

НАРОЧАНСКИЙ КАНИКУЛЫ

Озеро Нарочь стало третьим по популярности курортом в СНГ. Ежемесячно его посещают порядка 2 миллионов человек. К слову, в этом сезоне число туристов вырастет. По данным белорусских операторов, поток отдыхающих в Турцию и Египет сократится практически вдвое, что связано в том числе с нестабильной обстановкой на курортах. Частично их заменят курорты Черногории и Болгарии. Однако значительная доля белорусов проведут каникулы на родине. К слову, сутки на троих в среднем сегодня стоят порядка 1 миллиона рублей.

Вероника Доржко, директор Национального агентства по туризму:

У нас есть раскрученные, знаменитые бренды, такие как Нарочь, Беловежская пуща. Но, к счастью, потенциал Беларуси этим не ограничивается, а только начинается. Эти раскрученные бренды помогают привлечь начинающего туриста в Беларусь, а удерживать помогает наше разнообразие и природы, и погоды, и различных туристических объектов.

Экономические новости представлены Альпари, профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу, подробности на alpari.by.