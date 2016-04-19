Владимир Семашко: Строительство АЭС в Островце идет по графику

Новости Беларуси. Строительство Белорусской атомной электростанции идет по плану. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. 19 апреля в белорусской столице на одной площадке собрались ведущие энергетики Беларуси и России, а также гендиректор МАГАТЭ.

Основной темой для обсуждения стало строительство АЭС в Островце. Ее первый энергоблок планируют запустить к концу 2018 года, второй – к 1 июля 2020-го. По мнению экспертов, строительство станции поспособствуют подъему технологического и научного уровня страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

По строительно-монтажным работам выполнено сегодня порядка 38%. Впереди монтаж оборудования, пуско-наладка. Это тоже большой объем работы. Финансирование осуществляется по графику, по факту выполненных работ.

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» (Россия):

Сооружение действительно в графике. Никаких опасений в том, что мы не успеем к 2018 году, сейчас нет. Небольшое опережение есть во втором блоке. Первый идет именно так, как и планировалось. Дисциплина и опыт – самое главное.