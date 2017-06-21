«Задачи, которые были поставлены перед бюджетом, выполнены»: профицит за 2016 год – 1 миллиард рублей

Новости Беларуси. Бюджет страны за 2016 год исполнен с профицитом в миллиард рублей. Пакет законопроектов об утверждении отчетов по исполнению главной государственной сметы 21 июня приняли депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит отметить, что осваивать средства в 2016 году приходилось в непростых внешнеэкономических условиях. Коррективы вносились буквально «на ходу». В итоге удалось сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Выполнены те задачи, которые были перед бюджетом поставлены. Сохранение социального вектора обязательств, погашение и обслуживание государственного долга, ну и, конечно, поддержка национальной экономики в части компенсации процентных ставок по кредитам, поддержка экспортеров. Бюджет по доходам исполнен в сумме 17,8 миллиардов рублей, по расходам –16,8 миллиардов рублей, профицит – 1 миллиард. На заседании в Овальном зале депутаты рассмотрели также проект закона «Об инвестиционных фондах». В Беларуси в течение года может появиться новый инструмент для иностранного капитала. Документ предусматривает создание институтов коллективных инвестиций в виде паевых и акционерных инвестфондов.