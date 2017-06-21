Бизнес в Беларуси станет вести проще: конкретные шаги

Новости Беларуси. Упрощение процедуры ведения бизнеса с одной стороны и усиление ответственности предпринимателя с другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для решения этих вопросов еще в январе создали рабочую группу под руководством Главы Администрации Президента. За полгода специалисты провели масштабную работу и подготовили пакет нормативных правовых актов. Среди них – «Декрет о развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

Во-первых, это осознанный шаг к сокращению обязательных санитарных и пожарных требований. Почти из шести сотен пунктов сохранены лишь 58, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во-вторых, возможность избежать сложные процедуры для получения справок, согласований и разрешений. В скором времени введут так называемый уведомительный порядок через интернет-портал или службу «одно окно».