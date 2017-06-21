Бизнес в Беларуси станет вести проще: конкретные шаги
Новости Беларуси. Упрощение процедуры ведения бизнеса с одной стороны и усиление ответственности предпринимателя с другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для решения этих вопросов еще в январе создали рабочую группу под руководством Главы Администрации Президента. За полгода специалисты провели масштабную работу и подготовили пакет нормативных правовых актов. Среди них – «Декрет о развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».
Во-первых, это осознанный шаг к сокращению обязательных санитарных и пожарных требований. Почти из шести сотен пунктов сохранены лишь 58, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-вторых, возможность избежать сложные процедуры для получения справок, согласований и разрешений. В скором времени введут так называемый уведомительный порядок через интернет-портал или службу «одно окно».
Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Я хотел бы отметить прогресс в сфере значительного сокращения условий противопожарной деятельности, условий по охране окружающей среды, ветеринарной деятельности. Но вместе с тем это ни в коем случае не снижение качества оказываемых услуг. Просто в данной сфере мы устраняем во многом дублирование при проведении контроля.
Все эти пути раскрепощения бизнеса обсуждали и в обществе. Всего было получено около трех сотен предложений. Так, намерены сокращать лицензируемые виды деятельности, создавать благоприятные условия для торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Урегулировать надо и контрольно-надзорную деятельность. В первую очередь уменьшить количество проверок. Это не раз подчеркивал Глава государства. В частности, плановые проверки вообще будут отменены. Останутся только внеплановые и строго по определенным в документе основаниям. Также появятся налоговые консультанты.