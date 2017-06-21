Сельское хозяйство, инновации и туризм: Беларусь и Китай подписали соглашения о сотрудничестве

Новости Беларуси. Минск и Пекин открывают новые горизонты сотрудничества – сельское хозяйство, инновации, туризм. Сразу несколько соглашений подписали сегодня Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты и Комитет содействия международной торговле, а также Ассоциация по торговле и услугам Пекина. Документы скрепили подписями представители двух стран на бизнес-форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

В составе делегации из Поднебесной – около 20 компаний, которые к тому же заинтересованы в совместных проектах в сферах пищевой промышленности и медицины. Кроме этого, запланированы переговоры Пекинской энергетической холдинговой компании с белорусскими коллегами. Нашу страну представляют около полусотни минских предприятий.

Люсия Ли, заместитель председателя Подкомитета китайского Комитета Содействия международной торговле в Пекине:

Отношения между Китаем и Беларусью имеют большое значение. Пекин и Минск – это дружественные города. Я уверена, что благодаря этим соглашениям мы продолжим плодотворное сотрудничество между нашими странами. В том числе и на фоне строительства индустриального парка «Великий камень». В течение дня на бизнес-форуме у нас еще запланирована его презентация, где китайские представители обсудят возможное участие в финансировании самых разных предприятий.