Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня

Новости Беларуси. Беларусь 21 июня принимает крупный международный промышленный форум Expo-Russia Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные участники – представители малого и среднего бизнеса, которые презентуют инновационные разработки в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве и транспортной отрасли. Для предпринимателей это еще одна возможность найти покупателя или инвестора.

Деловой форум пройдет в Минске уже во второй раз. В 2015 году участие в экспозиции приняли почти 200 компаний из России и Беларуси. По итогом переговоров было заключено более шести десятков контрактов. В 2017 году выставку посетят представители 40 компаний из восьми российских регионов.