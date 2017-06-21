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Выставка Expo-Russia Belarus открывается в Минске 21 июня

21 июня 2017 06:21
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Новости Беларуси. Беларусь 21 июня принимает крупный международный промышленный форум Expo-Russia Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные участники – представители малого и среднего бизнеса, которые презентуют инновационные разработки в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве и транспортной отрасли. Для предпринимателей это еще одна возможность найти покупателя или инвестора.

Деловой форум пройдет в Минске уже во второй раз. В 2015 году участие в экспозиции приняли почти 200 компаний из России и Беларуси. По итогом переговоров было заключено более шести десятков контрактов. В 2017 году выставку посетят представители 40 компаний из восьми российских регионов.

# Экономика # Выставки в Минске

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