«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение производственной кооперации с Сербией. В этой стране планируют наладить совместное сборочное производство комбайнов и открыть белорусские торговые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Минском и Белградом действует соглашение о свободной торговле. Как результат, наш экспорт продолжает расти. В 2017 году товарооборот составил около 240 миллионов долларов.

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:

Сербия заинтересована в развитии отношений по всем направлениям наших взаимоотношений. Что касается торговли, то у нас традиционно развит рынок техники. Мы поставляем, у нас тракторная техника собирается, в частности, собираются сейчас пожарные машины для нужд МЧС Сербии, автобусы. В общем, мы такую кооперационную линию наметили.

Владимир Улахович, председатель Белорусскогй торгово-промышленной палаты:

Конечно, в основе машиностроение. Наши бренды – БелАЗ, МТЗ – они известны по всему миру. Это глобальные игроки, по сути дела. Но есть такие отрасли, которые сегодня вышли на серьезный уровень по качеству своей продукции, но которые надо продвигать.

Это фармацевтика (здесь совместное производство), это деревообработка, мебельная продукция. Наши предприятия, целая отрасль, прошли этап серьезной модернизации, и сегодня мы имеем качественную продукцию. Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию.