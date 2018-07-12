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«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП

12 июля 2018 14:15
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение производственной кооперации с Сербией. В этой стране планируют наладить совместное сборочное производство комбайнов и открыть белорусские торговые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП-1

Между Минском и Белградом действует соглашение о свободной торговле. Как результат, наш экспорт продолжает расти. В 2017 году товарооборот составил около 240 миллионов долларов.

«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП-4

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:
Сербия заинтересована в развитии отношений по всем направлениям наших взаимоотношений. Что касается торговли, то у нас традиционно развит рынок техники. Мы поставляем, у нас тракторная техника собирается, в частности, собираются сейчас пожарные машины для нужд МЧС Сербии, автобусы. В общем, мы такую кооперационную линию наметили.

«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП-7

Владимир Улахович, председатель Белорусскогй торгово-промышленной палаты:
Конечно, в основе машиностроение. Наши бренды – БелАЗ, МТЗ – они известны по всему миру. Это глобальные игроки, по сути дела. Но есть такие отрасли, которые сегодня вышли на серьезный уровень по качеству своей продукции, но которые надо продвигать.

«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП-10

Это фармацевтика (здесь совместное производство), это деревообработка, мебельная продукция. Наши предприятия, целая отрасль, прошли этап серьезной модернизации, и сегодня мы имеем качественную продукцию. Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию.

«Задача – научиться продавать, представлять эту продукцию»: освоить рынок стран дальней дуги экспортерам поможет БелТПП-13

Тема продвижения выставочной деятельности наших предприятий за рубежом 12 июля была предметом обсуждения в Белорусской торгово-промышленной палате. С участием дипломатов на встрече анализировали то, как можно увеличить поставки отечественного продовольствия и автомобильной техники в страны так называемой дальней дуги.

# Беларусь-Сербия # Экономика # Валерий Брылев # Владимир Улахович # Фотофакт

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