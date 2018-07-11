«Тут работают мои люди»: Александр Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства

Новости Беларуси. Оршанский авиаремонтный завод возвращен в собственность государства. Такое решение 11 июля принял Президент во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский инвестор не выполнил обязательства. В итоге на предприятии низкие зарплаты и большая кредитная нагрузка. Александр Лукашенко потребовал восстановить эффективную работу завода, а также определиться с модернизацией взлетно-посадочной полосы в Болбасово. Все это пойдет на пользу Оршанскому региону, который еще в советское время считался эталонным.