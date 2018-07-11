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«Тут работают мои люди»: Александр Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства

11 июля 2018 20:43
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Новости Беларуси. Оршанский авиаремонтный завод возвращен в собственность государства. Такое решение 11 июля принял Президент во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тут работают мои люди»: Александр Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства-1

Украинский инвестор не выполнил обязательства. В итоге на предприятии низкие зарплаты и большая кредитная нагрузка. Александр Лукашенко потребовал восстановить эффективную работу завода, а также определиться с модернизацией взлетно-посадочной полосы в Болбасово. Все это пойдет на пользу Оршанскому региону, который еще в советское время считался эталонным.

«Тут работают мои люди»: Александр Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства-4

Подробности в видеоматериале корреспондента Екатерины Жиляниной.

«Главное – люди, склады мы построим». Александр Лукашенко поручил навести порядок на Оршанском авиаремонтном заводе

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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