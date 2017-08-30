Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов
Новости Беларуси. В Беларуси начали активно убирать урожай овощей. Большая часть поступит в продажу, а кое-что останется в хранилищах до следующего лета. Таким образом создается стабилизационный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние годы в стране были построены десятки новых овощехранилищ. Благодаря этому белорусы могут питаться отечественной продукцией с полей до нового урожая.
Уборку овощей в Кировском районе начали со свеклы. Она традиционно созревает раньше. В этом хозяйстве мобилизовали все силы. В поле вышли даже кабинетные работники – бухгалтеры и завхозы.
Анна Киселева, заведующий хозяйством административного здания ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Настроение отличное, работать хочется. Свекла у нас в этом году уродила.
Иван Федотов, агроном-овощевод ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
В этом году мы посадили гибрид балтарди. У него хорошая урожайность. У нас в среднем 397 центнеров с гектара. Убираем сейчас, потому что самое время. У свеклы товарный вид, который оптимален.
За день здесь убирают по 30 тонн корнеплодов. Большая часть пойдет на продажу, остальное закладывается на длительное хранение в стабилизационный фонд.
Прямо с полей овощи привозят в хранилище. Здесь столовая свекла. Вот уже несколько рядов контейнеров установлены прямо до потолка. На днях начнут заполняться и остальные камеры – картофелем, морковью, луком, капустой. Каждой культуре выделены отдельные апартаменты и созданы специальные климатические условия.
Здесь все по науке. Для той же свеклы оптимальный температурный режим – ноль плюс один градус и влажность 95%. А вот луку нужно больше тепла и меньше влажности. Капуста и вовсе хранится при минусовой температуре. За всем следит автоматика – холодильные установки с испарителями.
Владимир Русанов, инженер-технолог по хранению ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Есть ГОСТы, скажем так, и сроки хранения каждого продукта. Обычно мы храним дольше, потому что у нас есть стабилизационный фонд, и если нам положено его выдерживать до июня, значит хранится до июня.
В 2017 году объем стабилизационного фонда в Могилевской области будет чуть меньше, чем в прошлом. Торговые сети стремятся создавать собственные запасы. Задача государственного стабфонда – обеспечить продукцией больницы, школы, детские сады. Из этой свеклы можно будет готовить борщ или винегрет даже следующим летом.