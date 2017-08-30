Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов

Новости Беларуси. В Беларуси начали активно убирать урожай овощей. Большая часть поступит в продажу, а кое-что останется в хранилищах до следующего лета. Таким образом создается стабилизационный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы в стране были построены десятки новых овощехранилищ. Благодаря этому белорусы могут питаться отечественной продукцией с полей до нового урожая. Уборку овощей в Кировском районе начали со свеклы. Она традиционно созревает раньше. В этом хозяйстве мобилизовали все силы. В поле вышли даже кабинетные работники – бухгалтеры и завхозы.

Анна Киселева, заведующий хозяйством административного здания ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Настроение отличное, работать хочется. Свекла у нас в этом году уродила.

Иван Федотов, агроном-овощевод ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:

В этом году мы посадили гибрид балтарди. У него хорошая урожайность. У нас в среднем 397 центнеров с гектара. Убираем сейчас, потому что самое время. У свеклы товарный вид, который оптимален. За день здесь убирают по 30 тонн корнеплодов. Большая часть пойдет на продажу, остальное закладывается на длительное хранение в стабилизационный фонд. Прямо с полей овощи привозят в хранилище. Здесь столовая свекла. Вот уже несколько рядов контейнеров установлены прямо до потолка. На днях начнут заполняться и остальные камеры – картофелем, морковью, луком, капустой. Каждой культуре выделены отдельные апартаменты и созданы специальные климатические условия.

Здесь все по науке. Для той же свеклы оптимальный температурный режим – ноль плюс один градус и влажность 95%. А вот луку нужно больше тепла и меньше влажности. Капуста и вовсе хранится при минусовой температуре. За всем следит автоматика – холодильные установки с испарителями.