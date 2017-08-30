Прямой эфир

Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов

30 августа 2017 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начали активно убирать урожай овощей. Большая часть поступит в продажу, а кое-что останется в хранилищах до следующего лета. Таким образом создается стабилизационный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы в стране были построены десятки новых овощехранилищ. Благодаря этому белорусы могут питаться отечественной продукцией с полей до нового урожая.

Уборку овощей в Кировском районе начали со свеклы. Она традиционно созревает раньше. В этом хозяйстве мобилизовали все силы. В поле вышли даже кабинетные работники – бухгалтеры и завхозы.

Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов-1

Анна Киселева, заведующий хозяйством административного здания ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Настроение отличное, работать хочется. Свекла у нас в этом году уродила.

Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов-4

Иван Федотов, агроном-овощевод ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
В этом году мы посадили гибрид балтарди. У него хорошая урожайность. У нас в среднем 397 центнеров с гектара. Убираем сейчас, потому что самое время. У свеклы товарный вид, который оптимален.

За день здесь убирают по 30 тонн корнеплодов. Большая часть пойдет на продажу, остальное закладывается на длительное хранение в стабилизационный фонд.

Прямо с полей овощи привозят в хранилище. Здесь столовая свекла. Вот уже несколько рядов контейнеров установлены прямо до потолка. На днях начнут заполняться и остальные камеры – картофелем, морковью, луком, капустой. Каждой культуре выделены отдельные апартаменты и созданы специальные климатические условия.

Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов-7

Здесь все по науке. Для той же свеклы оптимальный температурный режим – ноль плюс один градус и влажность 95%. А вот луку нужно больше тепла и меньше влажности. Капуста и вовсе хранится при минусовой температуре. За всем следит автоматика – холодильные установки с испарителями.

Задача государственной важности: в Беларуси началось создание стабилизационного фонда овощей и фруктов-10

Владимир Русанов, инженер-технолог по хранению ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Есть ГОСТы, скажем так, и сроки хранения каждого продукта. Обычно мы храним дольше, потому что у нас есть стабилизационный фонд, и если нам положено его выдерживать до июня, значит хранится до июня.

В 2017 году объем стабилизационного фонда в Могилевской области будет чуть меньше, чем в прошлом. Торговые сети стремятся создавать собственные запасы. Задача государственного стабфонда – обеспечить продукцией больницы, школы, детские сады. Из этой свеклы можно будет готовить борщ или винегрет даже следующим летом.

# Экономика # Уборочная кампания # Юрий Прокопенко # Василий Лосенков

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские электробусы могут появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге
30 августа 2017 07:21

Белорусские электробусы могут появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге

Новости экономики за 29.08.2017
29 августа 2017 16:50

Новости экономики за 29.08.2017

В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках
29 августа 2017 15:00

В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках