В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках

Новости Беларуси. В помощь бизнесмену. В Жодино издали атлас инвестиционной привлекательности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В помощь бизнесмену. В Жодино издали атлас инвестиционной привлекательности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Тираж – 300 экземпляров. На иллюстрированных страницах – вся информация об экономическом потенциале города на русском и английском языках. Теперь инвестору не нужно искать информацию по разным источникам – она собрана в одном издании.
Сергей Конон, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Город Жодино хорош в том плане, что здесь все сети близко расположены, и инвестору не нужно будет вкладывать огромные средства для того, чтобы развивать производство. Отражён наш научный потенциал, который у нас есть, трудовой потенциал, ведь это все важные моменты для определения, где расположить производство, для того чтобы в будущем получить прибыль.
Город и регион – открыт для инвестиций. На повестке дня – привлечение их большего объема. Резервы есть, остается ими только воспользоваться.