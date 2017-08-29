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В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках

29 августа 2017 15:00
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Новости Беларуси. В помощь бизнесмену. В Жодино издали атлас инвестиционной привлекательности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках-1

Тираж – 300 экземпляров. На иллюстрированных страницах – вся информация об экономическом потенциале города на русском и английском языках. Теперь инвестору не нужно искать информацию по разным источникам – она собрана в одном издании.

В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках-3

Сергей Конон, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Город Жодино хорош в том плане, что здесь все сети близко расположены, и инвестору не нужно будет вкладывать огромные средства для того, чтобы развивать производство. Отражён наш научный потенциал, который у нас есть, трудовой потенциал, ведь это все важные моменты для определения, где расположить производство, для того чтобы в будущем получить прибыль. 

Город и регион – открыт для инвестиций. На повестке дня – привлечение их большего объема. Резервы есть, остается ими только воспользоваться.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Фотофакт # Сергей Конон

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