В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках

Тираж – 300 экземпляров. На иллюстрированных страницах – вся информация об экономическом потенциале города на русском и английском языках. Теперь инвестору не нужно искать информацию по разным источникам – она собрана в одном издании.

Сергей Конон, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Город Жодино хорош в том плане, что здесь все сети близко расположены, и инвестору не нужно будет вкладывать огромные средства для того, чтобы развивать производство. Отражён наш научный потенциал, который у нас есть, трудовой потенциал, ведь это все важные моменты для определения, где расположить производство, для того чтобы в будущем получить прибыль.