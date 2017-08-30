Белорусские электробусы могут появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге

Новости Беларуси. Беларусь расширит поставки электробусов в Россию. Городская техника отечественного производителя может появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных преимуществ модели – экологичность, маневренность и повышенный комфорт. Электробус, как и троллейбус, работает от электроэнергии, правда, ее тратит практически на 15 % меньше обычного транспорта. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения водителя, а также розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Вместить техника может больше 150 человек.

Такие модели уже зарекомендовали себя в Минске. Всего в белорусской столице курсирует 20 таких инновационных машин.