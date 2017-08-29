Новости экономики за 29.08.2017

Новости Беларуси. Банки становятся лояльнее к клиентам. Помимо повсеместного снижения процентов кредиторы предлагают и дополнительные бонусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, досрочное погашение без штрафных санкций или значительное снижение процентной ставки. Но за такие преференции нужно платить. Банки ведут настоящую борьбу за каждого клиента. Отсюда и всевозможные плюсы – дополнительные карточки, возможность досрочного погашения и многое другое.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ Это с одной стороны и для новых клиентов. А для старых, чтобы они не уходили в другие банки – придумали такие условия. Некоторые банки предлагают заморозить кредит под низкий процент – до 12, но с условием, что оплата основного долга начнется только через год. Таким образом, в течение 12 месяцев вы будете платить только проценты. Выгодно это или нет – решать каждому самостоятельно.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития. Согласие на начало процедуры переговоров дал Президент. Указом главы государства также установлено, что гарантом возврата средств будет выступать правительство. Деньги направят на проект, который расширит доступность финансов для микро, малых и средних предприятий Беларуси.

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КРИПТОВАЛЮТЫ В МАССЫ