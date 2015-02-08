Что и у кого дороже и дешевле? Наглядное сравнение цен на товары в Беларуси, России и Украине

Новости Беларуси. Цифры на ценнике во все времена были пищей для размышления. Эту самую пищу не так давно во время открытого диалога Александра Лукашенко с журналистами подбросил российский репортер, задав вопрос о том, что якобы цены на продукты в Минске выше, чем в Москве. Хотя россияне, как правило, не питают иллюзий касательно московского ценника.

Но коль все познается в сравнении, провести это самое сравнение мы решили сами, отправив сразу три съемочные группы СТВ по белорусским магазинам и соседским – российским и украинским.

Наша цель – провести синхронную контрольную закупку. А для объективности выбирать товары будем с одинаковыми характеристиками по заранее составленному списку.

Итак, эксперимент стартовал. Мы в Смоленске. У местных жителей еще свежи воспоминания, как еще недавно многие регулярно ездили отовариваться в Беларусь. Опустошать наши прилавки было выгодно, чтобы не только заполнить свой холодильник, но и перепродать дешевые и вкусные белорусские продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Покупатели:

Когда приходится бывать в Беларуси, стараемся взять белорусские продукты, потому что они считаются хорошими. Раньше были дешевле, сейчас много брать продуктов в Беларуси и везти в Смоленск смысла нет.

Белорусские товары лучше, чем наши. Раньше ездили в Беларусь за продуктами, но уже давно не были.

Что ж, заглянем в супермаркет. Правда, администрация нескольких магазинов не захотела светить свои ценники на большом экране. Так что в разведку идем со скрытой камерой.

Всем знакомая колбаса «Докторская». Здесь не меньше 10 наименований. Средняя цена – 300 рублей. В пересчете на белорусские – 69 тысяч.

Белорусский универсам аналогичную по качеству колбасу предлагает за 55, 400. А это магазин в Украине под Черниговом. Здесь выбирать не приходится. Для сравнения только один вид вареной колбасы за 33 гривны, то есть – 26 белорусских тысяч.

Какое будет качество – вопрос.

Сосиски высшего сорта – 269 рублей. Это 62 тысячи. Минская цена – 53 тысячи 500 рублей. А на рынке и того дешевле – 50 тысяч 700 рублей.

Продавец:

Продукция наша вся великолепная, экологически чистая, самая маленькая наценка.

Покупатели:

Мы приехали из Москвы и хотели посмотреть на цены.

Если у нас хорошего качества колбаса, он у нас стоить будет от приблизительно таких же цен. Вся колбаска хорошая. Сейчас уже купили, по второму кругу пошли.

Грудинку же можно найти и за 80,400. Для сравнения: в Украине полосатое сало не намного дешевле – 76,800 или 59 гривен.

В ассортименте магазина, кстати, белорусская овсянка и сгущенное молоко. Местные жители говорят: раньше любили ездить за белорусскими продуктами. Но приятное послевкусие о них, к сожалению, осталось лишь в памяти. Сейчас это роскошь. Кошельки на диете, и покупательские привычки вступили в конфликт с возможностями.

Жители Украины:

Колбасу ездили покупали белорусскую, сейчас нет. Не за что. Молочное тоже брали все: сырки, творог, молоко.

Мясные изделия, колбасу, сосиски, масло. Качественная продукция.

Из-за сложной ситуации в Украине продукты там прибавляют в цене. По подсчетам экспертов, цены на некоторые позиции за 2014 год выросли от 10% до 30%.

Так, гречка подорожала на 6-8 гривен. В Украине – 21,50 гривен (17 тысяч белорусских рублей). В России – 53 рубля (12,200 белорусских рублей). В Беларуси – 10,200 рублей.

Рис. В Украине – 21 гривна (16,650 белорусских рублей). В России – 48 рублей (11000 белорусских рублей). В Беларуси – 14,950 рублей.

Макароны. В Украине – 9 гривен (7,100 белорусских рублей). В России – 38 рублей (8,800 белорусских рублей). В Беларуси – 5,600.

Небольшая разбежка в цене на хлеб. В Смоленске самый простой хлеб – 29,50. В Минском гипермаркете стандартный «кирпичик» стоит около семи тысяч.

Покупатель:

Я в основном здесь отовариваюсь. У меня сын зарабатывает нормально, поэтому мне доступно много чего.

Нина Бильдюк, старший продавец:

Бывают люди приезжие, которые интересуются нашими ценами, сравнивают со своими. Иногда даже закупают нашу свинину. И очень довольны.

Покупатель:

Моя сестра двоюродная в Смоленске, так она все время говорит, что только наше белорусское покупает, нравится им.

Смоленские покупатели тем временем, действительно, голосуют рублем за белорусское. Даже если наши продукты у них стоят дороже, чем собственного производства, берут. Потому что качественнее.

Зато, как ни парадоксально, красная икра российского производства в Беларуси стоит дешевле, чем в России. Минский ценник – за 100 граммов красной лососевой – 74,900, смоленский же – 440 рублей, в переводе на наши – 101 тысяча.

Жители Смоленска:

Белорусская «молочка» всегда нравится. Мы покупаем здесь только белорусского производства.

Трикотаж чудесные белорусский.

Часто беру белорусские товары. И могу отметить, что мясные изделия и молочные намного дороже, чем российские. Вот вы проведите исследование.

Раз покупатели требуют, продолжим наш сравнительный шоппинг, обратив внимание на фрукты и овощи.

Картошка. В России – 30 рублей (6,900 белорусских рублей). В Беларуси – 4,900 рублей.

Яблоки. В Украине – 10,50 гривен (10,300 белорусских рублей). В России – 69,99 рублей (16,100 белорусских рублей). В Беларуси – 11,100 рублей.

Апельсины. В Украине – 24 гривны (19000 белорусских рублей). В России – 85 рублей (19,600 белорусских рублей). В Беларуси – 18,900 рублей.

Кстати, выгоднее всего фрукты, овощи и зелень покупать на рынке, и именно на открытом, ведь в павильоне в цену товара заложена еще и дорогая аренда.

Покупатели:

Более доступно на рынке, здесь выбор как-то больше.

Особо не отличается.

Здесь свежее просто.

Цены на бензин отличаются в пользу России. Оно и логично – нефтедобывающая страна.

Водитель:

Россия – нефтедобывающее государство, поэтому я думаю, у них все-таки цены должны быть ниже, потому что нефть – это их доходы. Беларусь – союзник России, поэтому имеет тоже более дешевую нефть, а Украина, соответственно, последнее место в этом рейтинге.

Тем временем Министерство торговли провело собственное доскональное исследование соотношения цен в России и Беларуси. В расчет взяли данные за последние пять месяцев. Из 30 позиций 23 дешевле в Беларуси.

Татьяна Парейко, заместитель начальника управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь:

Цены ниже в Беларуси на говядину, причем как бескостное, так и костное мясо, ниже цены на куры, порядка 20-30% цены ниже у нас на сосиски, сардельки, колбасу вареную. Несколько дороже цены на свинину, немного дороже на яйца (тут разница менее 5%), импортные крупы, в частности рис несколько дороже, немного дороже пшеничная мука. А так по всем остальным видам товаров цены у нас ниже.

К паритету цен с пониманием относятся и белорусские покупатели. Все помнят недавние времена, когда цены были вдвое-втрое дешевле российских, и в магазине по загруженным до отказа тележкам можно было без труда узнать россиян. На разницу цен влияет и разница курса, и крутое пике российского рубля нельзя не учитывать.

Покупатель:

Они сейчас подравнялись, после того, как российский рубль упал. Я считаю, судя по сегодняшним ценам, вполне нормально.

Кстати, вопрос российского журналиста во время открытого диалога Александра Лукашенко с представителями СМИ о том, что якобы цены на продукты в Минске выше, чем в Москве, пищу для размышлений подкинул по обе стороны границы. Однако сами же россияне насчет дешевых московских продуктов питания иллюзий не питают.

Покупатели:

Да вы что, не может такого быть, чтобы в Москве были ниже цены. Я первый раз про это слышу. Все говорят, что наоборот в Москве все дороже намного.

Я смотрела конференцию, много было вопросов. Но, не знаю, мне не верится, что там все задаром, а у нас все очень…

А это уже сельский магазин в белорусской глубинке. Нина Михайловна сама недавно переехала из России в Беларусь.

Нина Черныш, жительницы д. Уша-2:

Пусть этот корреспондент съездит, хотя бы полгода там побудет. Он сам сюда прибежит пожить. Если там я смогу заработать на кусок хлеба, то здесь еще на хлеб с маслом. Я очень довольна. Мы приехали с мужем. Муж отсюда, а с Дальнего Востока сама. И я не собираюсь никуда отсюда уезжать.

Все продукты покупает в местном магазине. На вопрос, почему не ездит закупаться в город или соседние государства, отвечает народной мудростью.

Нина Черныш, жительницы д. Уша-2:

Есть такая поговорка – «За рекой телушка-полушка да рупь перевоз».