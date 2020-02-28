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В Беларуси построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб

28 февраля 2020 15:54
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Новости Беларуси. В стране построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод совместно с заинтересованными разработал комплекс мер по развитию рыбоводства до 2025 года.

В Беларуси построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб-1

Упор делается на производстве ценных видов рыб, в частности форели. Три комплекса возведут в Могилевской области, каждый из них мощностью по 1 000 тонн, а также появится осетровое хозяйство в Минской области. В целом к 2025 году запланировано производство 4 500 тонн ценных пород рыб.

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В Беларуси построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб-4

Белорусскую щуку впервые экспортировали в Польшу – 3 тонны. На экспорт также поступали такие ценные виды рыб как толстолобик, белый амур, белуга. В Россию экспортировали 2 тонны стерляди и осетра, 242 тонны – карпа.

# Рыбалка в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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