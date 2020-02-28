В Беларуси построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб

Новости Беларуси. В стране построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод совместно с заинтересованными разработал комплекс мер по развитию рыбоводства до 2025 года.

Упор делается на производстве ценных видов рыб, в частности форели. Три комплекса возведут в Могилевской области, каждый из них мощностью по 1 000 тонн, а также появится осетровое хозяйство в Минской области. В целом к 2025 году запланировано производство 4 500 тонн ценных пород рыб. Госрегулирование цен на сахар продлили в Беларуси