В Беларуси построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб

Новости Беларуси. В стране построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод совместно с заинтересованными разработал комплекс мер по развитию рыбоводства до 2025 года.
Новости Беларуси. В стране построят четыре комплекса по разведению ценных видов рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод совместно с заинтересованными разработал комплекс мер по развитию рыбоводства до 2025 года.
Упор делается на производстве ценных видов рыб, в частности форели. Три комплекса возведут в Могилевской области, каждый из них мощностью по 1 000 тонн, а также появится осетровое хозяйство в Минской области. В целом к 2025 году запланировано производство 4 500 тонн ценных пород рыб.
Белорусскую щуку впервые экспортировали в Польшу – 3 тонны. На экспорт также поступали такие ценные виды рыб как толстолобик, белый амур, белуга. В Россию экспортировали 2 тонны стерляди и осетра, 242 тонны – карпа.