Выходят в поле даже ночью. Как в Буда-Кошелёвском районе завершают сев озимых?

Новости Беларуси. Дожди – не повод раскисать. 24 сентября Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия завершить cев озимых в оптимальные агротехнические сроки. Как известно, из-за неблагоприятных погодных условий эти работы затянулись во всех регионах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наверстать упущенное аграрии стремились и днем, и ночью. Механизаторы не глушили трактора, а те в свою очередь выдавали все, на что способен металл в руках опытных специалистов. В результате уже к концу рабочей недели в стране было посеяно более миллиона гектаров озимых зерновых. Правда, это лишь три четверти от запланированного. Тему продолжит Александр Добриян.

В Буда-Кошелевском районе кипит работа. План сева – 18 тысяч гектаров. Озимые здесь составляют 70 % всех колосовых. Весенние посевы слишком сильно страдают от засухи, а поэтому клин яровых на юго-востоке страны тает с каждым годом. И ставка здесь именно на осенний сев.

Анатолий Гапоник, председатель Буда-Кошелевского райисполкома:

Эта посевная озимых зерновых, наверное, одна из самых сложных для Буда-Кошелевского района, потому что практически две недели нас сдерживали дожди, но после того, как они закончились, понимаем, что оптимальные агротехнические сроки уходят. В районе было принято решение организовать двухсменную работу на посевной, в том числе и сев в ночную смену. В погоне за уходящими сроками всю неделю по ночам в полях не смолкает рев мощных моторов.

Александр Добриян, корреспондент:

На часах почти полночь, однако работа в поле кипит. Эти огни на горизонте не что иное, как работающий энергонасыщенный трактор. Его смена началась в семь вечера и закончится только в семь утра. За это время механизатор успеет посеять более 40 гектаров. Таким образом, выработка увеличивается почти вдвое. А машина не простаивает ни минуты. На помощь аграриям в районе мобилизовали всех опытных механизаторов: помогают преподаватели аграрного колледжа, специалисты из коммунальных служб и лесхоза. Все трудятся на общий результат. Александр Добриян:

Люди не спят. Вы как? Тоже ночами где-то между полями курсируете?

Виктор Сивак, исполняющий директор ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»:

Конечно. У нас есть дежурные, ответственные, мы обеспечили людей питанием. Пайки дополнительно даем, чтобы перекусили в процессе. Это не так-то много времени занимает. Это одна неделя. Я считаю, можно поработать всем, всему хозяйству. – А как люди к этому относятся?

– Тот, кто на этом поле работает, относится очень хорошо. А кто плохо, того здесь просто быть не может. Андрей Галушкин много лет пахал это самое поле, но вот уже год как переехал в город. На подмогу коллегам вернулся по первому зову. Объяснять, как работать в таких условиях, ему лишний раз не нужно.