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В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?

03 октября 2021 21:02
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Новости Беларуси. Дожди – не повод раскисать. 24 сентября Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия завершить cев озимых в оптимальные агротехнические сроки. Как известно, из-за неблагоприятных погодных условий эти работы затянулись во всех регионах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наверстать упущенное аграрии стремились и днем, и ночью. Механизаторы не глушили трактора, а те в свою очередь выдавали все, на что способен металл в руках опытных специалистов. В результате уже к концу рабочей недели в стране было посеяно более миллиона гектаров озимых зерновых. Правда, это лишь три четверти от запланированного.  

Тему продолжит Александр Добриян.

В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?-1

Сев от заката до рассвета идет по отдельному тарифу. Особые условия дают возможность заработать чуть больше. Но не это главное для профессионала. Николай Ладанов не без гордости говорит: 700 гектаров от Мозыря до Наровли – это поля с его личным знаком качества. 20 дней озимого сева за плечами.  

В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?-4

Как настроение? Бодрое, хорошее. Сегодня заканчиваем посевную. Вот это поле досеваем и идем на выходные.  

Это была настоящая мужская работа. Николай «отсеялся» без поломок, простоев и практически без выходных.  

В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?-7

Николай Ладанов, механизатор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»:
В этом году я неплохо подзаработал. Где-то по три тысячи и больше в месяц выходило. Главное жена довольна и дети тоже. Конечно, устали немного, семья дома, хочется побыть на выходных, отдохнуть, съездить к родителям, навестить. Они уже звонят, спрашивают, когда в гости приедете. Отдохнем и начнем готовить зябь на следующий год.  

В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?-10

К 1 октября в Мозырском районе сев озимых завершили на 100 %. Посеяно без малого 8 тысяч гектаров. Могли справиться на пять дней раньше, но свои коррективы внесла погода. И все же на непередаваемое чувство хорошо сделанной работы этот факт уже никак не влияет.  

В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?-13

Руслан Юницкий, заместитель директора КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»:
Всегда ставить какую-то задачу, особенно когда погода начинает вносить свои коррективы, где-то техника подламывается, люди уже начинают уставать. Конечно, чувствуется усталость, но я скажу так: уже легче. Отсеялись, практически заготовили корма. Сейчас стоит задача подготовить технику, внести органику, закрыть зябь и уже идти в зиму – ремонтировать технику.

На утро воскресенья в Беларуси оставалось посеять порядка 20 % озимых. С учетом набранных темпов и установившейся хорошей погоды это работа на ближайшие несколько дней.

Выходят в поле даже ночью. Как в Буда-Кошелевском районе завершают сев озимых? Читайте далее.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Добриян # Николай Ладанов # Руслан Юницкий # Фотофакт

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