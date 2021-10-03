В Мозырском районе сев озимых завершили на 100%. Сколько заработали механизаторы на посевной?

Новости Беларуси. Дожди – не повод раскисать. 24 сентября Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия завершить cев озимых в оптимальные агротехнические сроки. Как известно, из-за неблагоприятных погодных условий эти работы затянулись во всех регионах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наверстать упущенное аграрии стремились и днем, и ночью. Механизаторы не глушили трактора, а те в свою очередь выдавали все, на что способен металл в руках опытных специалистов. В результате уже к концу рабочей недели в стране было посеяно более миллиона гектаров озимых зерновых. Правда, это лишь три четверти от запланированного. Тему продолжит Александр Добриян.

Сев от заката до рассвета идет по отдельному тарифу. Особые условия дают возможность заработать чуть больше. Но не это главное для профессионала. Николай Ладанов не без гордости говорит: 700 гектаров от Мозыря до Наровли – это поля с его личным знаком качества. 20 дней озимого сева за плечами.

Как настроение? Бодрое, хорошее. Сегодня заканчиваем посевную. Вот это поле досеваем и идем на выходные. Это была настоящая мужская работа. Николай «отсеялся» без поломок, простоев и практически без выходных.

Николай Ладанов, механизатор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»:

В этом году я неплохо подзаработал. Где-то по три тысячи и больше в месяц выходило. Главное – жена довольна и дети тоже. Конечно, устали немного, семья дома, хочется побыть на выходных, отдохнуть, съездить к родителям, навестить. Они уже звонят, спрашивают, когда в гости приедете. Отдохнем и начнем готовить зябь на следующий год.

К 1 октября в Мозырском районе сев озимых завершили на 100 %. Посеяно без малого 8 тысяч гектаров. Могли справиться на пять дней раньше, но свои коррективы внесла погода. И все же на непередаваемое чувство хорошо сделанной работы этот факт уже никак не влияет.