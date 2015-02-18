Японская корпорация готова инвестировать в химическую отрасль Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на существенное расширение взаимодействия с Японией. Об этом 18 февраля заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на встрече с советником президента крупнейшей японской корпорации «Марубени».

Наша страна готова предложить сотрудничество в нефтехимической промышленности и автомобилестроении, также в создании предприятий по производству сельскохозяйственных и продовольственных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь партнеры заявили, что готовы инвестировать в химическую отрасль.

Японская корпорация «Марубени» входит в пятерку крупнейших торговых компаний Японии. Основные направления ее деятельности - реализация инвестиционных проектов в зарубежных странах, экспорт и импорт потребительских и промышленных товаров, выполнение функций генподрядчика при строительстве заводов и производств.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Беларусь рассматривает Японию в качестве важного и перспективного партнера юго-восточной Азии. Мы видим высокий потенциал взаимодействия между нашими странами в реализации проектов в области химии, нефтехимии, автомобилестроения, прежде всего в части комплектующих для действующих в России сборочных производств автомобилей японских марок.

Ватару Йосида, советник президента компании:

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. И хотим сделать упор на инвестиционной деятельности в сфере химической промышленности. Также мы участвуем в совместном проекте, связанном с модернизацией комплекса по производству полиэфирных волокон и изделий.