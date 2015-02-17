Андрей Кобяков: У двустороннего белорусско-иранского сотрудничества большие перспективы

Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения двух стран обсуждались в ходе встречи Мохаммада Джавада Зарифа с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Глава Правительства отметил, что объем взаимной торговли между странами невелик и составляет около 100 миллионов долларов.

По его словам, Беларусь планирует наращивать экспорт отечественной промышленной, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции в Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Правительство Республики Беларусь подтверждает заинтересованность в динамичном наращивании экспорта в Иран востребованной и хорошо известной на иранском рынке промышленной, нефтехимической, а также сельскохозяйственной продукции. Уверен, что у двустороннего белорусско-иранского сотрудничества большие перспективы, и мы со своей стороны отмечаем готовность предпринять все необходимые меры для их наполнения практическим содержанием.