Прямой эфир

Андрей Кобяков: У двустороннего белорусско-иранского сотрудничества большие перспективы

17 февраля 2015 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торгово-экономические отношения двух стран обсуждались в ходе встречи Мохаммада Джавада Зарифа с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Глава Правительства отметил, что объем взаимной торговли между странами невелик и составляет около 100 миллионов долларов.

По его словам, Беларусь планирует наращивать экспорт отечественной промышленной, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции в Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Правительство Республики Беларусь подтверждает заинтересованность в динамичном наращивании экспорта в Иран востребованной и хорошо известной на иранском рынке промышленной, нефтехимической, а также сельскохозяйственной продукции. Уверен, что у двустороннего белорусско-иранского сотрудничества большие перспективы, и мы со своей стороны отмечаем готовность предпринять все необходимые меры для их наполнения практическим содержанием.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Иран # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным
17 февраля 2015 06:57

Александр Лукашенко: Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным

Александр Лукашенко: В стране действуют 250 льгот, бюджет потерял от этого около миллиарда долларов
16 февраля 2015 13:53

Александр Лукашенко: В стране действуют 250 льгот, бюджет потерял от этого около миллиарда долларов

Торговые центры в Минске: где и сколько крупных и мелких магазинов откроется в городе в 2015 году
14 февраля 2015 21:07

Торговые центры в Минске: где и сколько крупных и мелких магазинов откроется в городе в 2015 году