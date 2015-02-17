Правительство Беларуси: В 2015 планируется рост ВВП и сокращение объема средств на льготное жилищное кредитование

Новости Беларуси. В Правительстве сегодня озвучили программу развития на 2015 год. Документ определяет три основных принципа: экономическая стабильность, диверсификация экспорта и гибкое реагирование на внешние факторы. Этого планируют достигнуть несколькими путями. Так, немного снизится количество жилищных кредитов с господдержкой в пользу, например, роста внешней торговли и инвестиционной привлекательности страны. Между тем, основные социальные программы государства сохранятся и впредь.

Озвучивали планы на будущее в Правительстве, обсудив итоги года прошлого. В целом экономика страны выросла на 1 процент. На фоне, мягко говоря, неблагоприятной конъюнктуры рынка - показатель хороший.

Рост производительности труда по году превысил зарплату. Пару процентов нарастило в производстве сельское хозяйство. Такой же показатель у промышленности.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня на валютном и депозитном рынках установилась спокойная ситуация. Потребность валюты на бирже удовлетворяется полностью. Отложенный спрос на валюту отсутствует. Обменники работают в штатном режиме.

Правительство выработало несколько вариантов развития белорусской экономики при разных условиях в экономиках соседних государств: это и курс российского рубля, и цена на нефть.

При благоприятном исходе, в Беларуси запланирован рост ВВП. При этом объем средств на льготное жилищное кредитование немного снизится. До 44 миллиардов рублей.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Целый ряд направлений расхода бюджета будет направлен на стимулирование экспорт за счет того, что будут сокращаться не первоочередные расходы. Потому что задача наращивания экспорта и экономического потенциала требует определенного бюджетного маневра.

Правительство даже выделило около сотни предприятий, деятельность которых бюджетообразующая. Их будут поддерживать вручную. Этот завод едва ли входит в список. Однако с экспортом здесь все идет как по маслу. Продукцию Витебского предприятия – нерафинированное масло – покупают в странах Скандинавии и Прибалтики. А это прямая валюта в страну.

Павел Твердовский, главный инженер Витебского маслоэкстракционного завода:

Более 50% продукции в целом мы поставляем на экспорт. Мы не стоим на месте, расширяемся, ищем новые рынки. До 28 миллионов евро в год мы получаем именно от экспортных продаж.

К слову, финансировать предприятия, работающие откровенно под склад, не будут. Это принципиальная позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возьмутся и за инвестиционную привлекательность страны. Планируется, количество инвестиций будет увеличено на 40%.

Это в нынешнем году. Прогноз смелый, но, по мнению некоторых экономических экспертов, выполнимый. С учетом реорганизации кадрового аппарата власти.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Мне кажется, что новое энергичное Правительство, не новички в экономике, и такая ротация пойдет только на пользу экономике. Качество жизни мы существенно повысили, не смотря на кризисные явления. По данным ООН мы находимся на очень хорошем 53 месте в мире. Улучшилась система образования, здравоохранения.

Программу развития дорабатывали прямо в ходе заседания Совета министров. Уже окончательный вариант документа Правительство в ближайшее время передаст на рассмотрение в парламент.