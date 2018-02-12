«Я не знаю, как можно вообще не работать». В Витебске резко увеличилось число предпринимателей
Новости Беларуси. Почти полсотни жителей Витебска осваивают предпринимательское ремесло, получив господдержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые популярные сферы – строительство, ремонт автомобилей, торговля и оказание услуг. Начинающие бизнесмены постепенно вникают в работу и даже подумывают над расширением.
Анастасия Бут встретилась с теми, кто делает первые шаги к успеху.
Карина Мацуганова, предприниматель:
Вот такой цветочек у нас, получается, приходит. Невзрачный. И буквально через час он превращается в вот такой.
В отличие от цветов, которые впадают в «летаргический сон», у их хозяйки времени на отдых в преддверии праздников практически нет. Могла ли предположить год назад 20-летняя студентка-заочница, что к 8 марта будет ждать не букет от поклонника, а пятитысячную партию роз и тюльпанов?
Карина Мацуганова:
Я не знаю, как можно вообще не работать. Месяц вот этого застоя, когда я ушла с работы (закрылось заведение, в котором я работала) – это был большой стресс. И, может быть, этот стресс стал таким толчком в том, что буду я заниматься своим делом.
Куда длиннее и тернистее путь к собственному делу у Игоря Короткевича. Работал на заводе, устанавливал окна в квартирах, был водителем.
В итоге решил заняться ремонтом телефонов и компьютерной техники. Мастерская хоть и на окраине города, но клиентская база не хуже, чем у разрекламированных фирм.
Игорь Короткевич, предприниматель:
Написал бизнес-план. Сдал. Его там проверили, и по этому бизнес-плану я пошел в банк, мне открыли счет. То есть я встал на учет в налоговые органы и поехал закупаться оборудованием. Было бы желание и, разумеется, какая-то уверенность.
В центре занятости не просто рассказывают о возможности построения собственного дела. Несколько десятков человек прошли специальные курсы и мастер-класс. Многие организовали бизнес. Самыми популярными направлениями стали строительные работы, ремонт автомобилей, пошив одежды и торговля.
Анастасия Бут, СТВ:
Только в 2017 году в северном регионе статус «безработный» сменили на «предприниматель» более 200 человек. Четверть из них – в самом Витебске. И все без исключения получили на открытие собственного дела материальную поддержку от государства.