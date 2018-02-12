Новости экономики за 12.02.2018

Новости Беларуси. Беларусь в 2018 году намерена удвоить экспорт продукции деревообработки за счет целлюлозы и картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые производства по их выпуску готовятся к вводу в эксплуатацию. Это то, что касается планов. Предприятия концерна экспортировали в 2017 году почти 70 % продукции. В денежном выражении это 427 миллионов долларов.

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Для проведения полевых работ в 2018 году аграриям потребуется порядка 3,5 миллиарда рублей. Весенняя посевная обойдется почти в 2 миллиарда. Деньги нужны на закупку горючего (более миллиарда), удобрения (почти столько же). На ремонт и обслуживание техники уйдет почти 400 миллионов рублей. Одних семян закупят на 250 миллионов.