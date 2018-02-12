Новости экономики за 12.02.2018

Новости Беларуси. Беларусь в 2018 году намерена удвоить экспорт продукции деревообработки за счет целлюлозы и картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в 2018 году намерена удвоить экспорт продукции деревообработки за счет целлюлозы и картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые производства по их выпуску готовятся к вводу в эксплуатацию. Это то, что касается планов. Предприятия концерна экспортировали в 2017 году почти 70 % продукции. В денежном выражении это 427 миллионов долларов.
ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ
Для проведения полевых работ в 2018 году аграриям потребуется порядка 3,5 миллиарда рублей. Весенняя посевная обойдется почти в 2 миллиарда. Деньги нужны на закупку горючего (более миллиарда), удобрения (почти столько же). На ремонт и обслуживание техники уйдет почти 400 миллионов рублей. Одних семян закупят на 250 миллионов.
ВЕРНУЛИ ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ
Нарушители земельного законодательства в столице в 2017 году заплатили около 48 тысяч рублей штрафов. Больше половины протоколов об административном нарушении составили за самовольное занятие земель. На втором месте – нарушение сроков возврата временно занимаемых участков, еще 23 случая – нецелевое использование. Участки изъяли и вернули городу.
ЖИЛЬЕ В СТОЛИЦЕ
Управление капитального строительства Мингорисполкома построит 109 тысяч квадратных метров жилья для жителей столицы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это больше, чем в 2017 году. Жилье возведут в основном в трех районах столицы: Московском, Первомайском и Центральном. С начала 2018 года уже сдали в эксплуатацию семь новостроек.
БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ В УКРАИНЕ
Украинская торговая сеть запустила продажи тракторов Минского тракторного завода. 18 автоцентров предлагают украинским аграриям три самые популярные модели. Купить белорусский трактор можно в кредит или в лизинг. Также в торгово-сервисных предприятиях можно подобрать и приобрести оборудование.
КТО ХОДИТ В МАГАЗИНЫ ПО УТРАМ
Белорусы смогут покупать продукты по понедельникам на 10 % дешевле. Маркетинговый ход не новый, в некоторых гипермаркетах 5 % скидку по утрам предлагают пенсионерам. Такие меры позволят привлечь в магазины покупателей в начале недели.
К слову, с начала года картофель и виноград подорожали, при этом огурцы и цитрусовые подешевели. Помидоры и лук тоже в минусе на пару процентов, сахар-песок подешевел на 0,67 %. Цены на крупы снизились, при этом гречневая крупа стала дешевле почти на 8 %.