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География экспорта белорусской мебели увеличилась в полтора раза

12 февраля 2018 15:16
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Новости Беларуси. Экспорт белорусской мебели за последнее десятилетие увеличился в полтора раза. Теперь это почти 440 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добиться такого результата удалось благодаря модернизации производств. Если же говорить об отрасли в целом, то на экспорт в 2017 году ушло около 70 % продукции предприятий концерна «Беллесбумпром».

География экспорта белорусской мебели увеличилась в полтора раза-1

География экспорта белорусской мебели увеличилась в полтора раза-3

География экспорта белорусской мебели увеличилась в полтора раза-5

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Мы сегодня экспортируем плиту, в том числе на Польшу. А Польша из этой плиты делает мебель. Ну, мебель же разных категорий бывает. Мебель из массива древесины, мягкая мебель и вот этот наш ламинат. Так вот первая, на мой взгляд, задача 18 года – это нашу плиту превратить в ламинатную мебель.

География экспорта деревообрабатывающих предприятий уже насчитывает 62 страны. В 2017 году открыты и новые рынки. Это Канада, Ирак, Сирия, Бразилия, Иордания.

# Экономика # Фотофакт # Юрий Назаров # Экспорт

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