География экспорта белорусской мебели увеличилась в полтора раза

Новости Беларуси. Экспорт белорусской мебели за последнее десятилетие увеличился в полтора раза. Теперь это почти 440 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добиться такого результата удалось благодаря модернизации производств. Если же говорить об отрасли в целом, то на экспорт в 2017 году ушло около 70 % продукции предприятий концерна «Беллесбумпром».

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Мы сегодня экспортируем плиту, в том числе на Польшу. А Польша из этой плиты делает мебель. Ну, мебель же разных категорий бывает. Мебель из массива древесины, мягкая мебель и вот этот наш ламинат. Так вот первая, на мой взгляд, задача 18 года – это нашу плиту превратить в ламинатную мебель.