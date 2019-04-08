«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Новости Беларуси. Во всех регионах страны набирают темпы полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах традиционно – южные районы страны. Но абсолютно во всех регионах самое важное – тот самый командный дух.

Так, в агрокомбинате «Заря» Могилевского района на помощь аграриям приходит авиация. В день самолёт делает до 40 вылетов. Хозяйству такой труд обходится недёшево, но на кону судьба будущего урожая.

За штурвалом старенького АН-2 опытный пилот. Шутка ли – 27 лет стажа. После летного училища Дмитрий Сукач выполнял транспортные полеты в Тюмени, возил грузы и почту. А потом жизнь связала с сельхозавиацией. Ни разу не пожалел, признается летчик. Ведь роль самолетов-помощников для сельского хозяйства переоценить сложно.

Дмитрий Сукач, заместитель начальника авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Мы в более сжатые сроки выполняем подкормку озимых. Трактору, может, надо неделю одно поле обрабатывать. А нам несколько дней.

Ирина Недобоева, СТВ:

АН-2 можно с легкостью назвать дедушкой авиации. Но более чем за 70-летнюю историю достойной замены ему так и не нашлось. Самолет с легкостью летает на малых высотах, и за один вылет берет на борт тонну удобрений.

Минеральные удобрения хранятся прямо на аэродроме, в большом ангаре. За день, два самолета обрабатывают около 200 гектаров полей. Применение авиации позволит хозяйству провести подкормку быстро, а главное – качественно.

Екатерина Заровская, генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Столько, сколько на сегодня сделали самолеты, ни одна техника бы не сделала. Самолет заменяет три трактора. Они не дают нам таких возможностей подкормки, как это делают самолеты. Самолеты делают основную часть, а когда подсыхают поля, края проходят трактора

На обед буквально пол часа – и снова за работу. Ведь у пилотов не меньше сорока вылетов в день. И так целую неделю. С небольшими перерывами вылеты продолжатся до июня. А потом отпуск, ремонт и учеба. И это самое тоскливое время, признаются авиаторы.

Руслан Пономаренко, командир-стажер воздушного судна ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Скучаем, мы всегда скучаем по работе. Небо зовет! Дневная производительность трактора – не больше 50 гектаров. Самолет же способен обработать в 4 раз больше. Да и технология у крылатых машин оптимальнее. «Воздушная» подкормка выгоднее наземной по нескольким причинам: тракторы сильно уплотняют землю, травмируют растения. А самолетам все нипочем.

Виктор Сасим, начальник авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Растения получили необходимую дозу подкормки, сейчас пойдет вегетация, они активно начнут расти. Вот вам и урожай. Потом скажут: «Заря» – урожайность 75 центнеров с гектара». И нам будет приятно.