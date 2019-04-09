Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Минскую область

Новости Беларуси. С ходом весенней посевной 9 апреля ознакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область. Глава государства посетит сельскохозяйственный комплекс «Логойский» филиала предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт».
В целом по стране к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлено более 80% почв. Ведутся и другие сельскохозяйственные работы, в том числе по севу льна-долгунца, сахарной свеклы, однолетних трав. Приступили к посадке картофеля.
Весна в этом году выдалась ранняя. Для аграриев это не совсем привычная ситуация. Одновременно приходится справляться со всем комплексом работ по закладке нового урожая.
«Нет элементарного порядка». Президент требует от губернаторов чёткий план действий по проведению посевной