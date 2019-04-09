Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Минскую область

Новости Беларуси. С ходом весенней посевной 9 апреля ознакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область. Глава государства посетит сельскохозяйственный комплекс «Логойский» филиала предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт».

В целом по стране к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовлено более 80% почв. Ведутся и другие сельскохозяйственные работы, в том числе по севу льна-долгунца, сахарной свеклы, однолетних трав. Приступили к посадке картофеля.