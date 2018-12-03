Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Новости Беларуси. 3 декабря на совещании с Президентом затронули ситуацию на нескольких белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так уж вышло, что в числе проблемных оказался некогда один из ведущих игроков текстильного рынка СССР – ныне ОАО «Сукно».

Костюмки, пальтовые и ткани спецназначения, пледы, одеяла, ватин…. Ассортимент и сегодня востребован. Но, вместо прибыли – неплатежность устойчивого характера. Изношенное оборудование, загрузка мощностей – всего 10 %. Имущество ОАО «Сукно» даже выставили на торги. Начали процедуру санации.

Артем Смуклавский, заместитель генерального директора по производству ОАО «Сукно»: Так как оборудование не обновлялось с 1980-х годов, только в 2013-2014 годах поставлены новые станки, мы не смогли выпускать конкурентоспособную продукцию. Хотя коллектив остался, люди не разбежались. Это основная проблема, что нет оборудования. Рынки сбыта уменьшились, конечно, по сравнению с 1990-ми годами.

Антикризисный план не реализовать без модернизации. Средства нужны немалые. Собственно, потому правительство и выносит вопрос на обсуждение у главы государства. Но перед этим изучили работу ведущих игроков на мировом рынке – Турции, Италии, Украины. И пришли к выводу, что максимальная эффективность у тех производств, которые работают рядом, буквально на одной площадке. А ведь площади модернизированного «Камволя» как раз позволяют разместить соседа. Отсюда и решение. От нынешних зданий ОАО «Сукно» избавится, их можно предложить инвесторам. Это как раз позволит рассчитаться с кредиторами. Таким образом, модернизация обойдется гораздо дешевле.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Оказалось, что 25 % оборудования может использоваться в интересах того и того производства. Естественно, всё это в сумме дает неплохой экономический эффект.

Модернизация будет заключаться в том, что будет обновлен парк оборудования. То есть уже будут не обычные пледы, не обычные суконные шинели, время которых прошло – будут драповые пиджаки, то есть с более высокими потребительскими свойствами. Использование старой площадки позволяет инвестиции сократить до 24 с небольшим миллионов рублей.

В отличие от ОАО «Сукно», «Камволь» уже прошел модернизацию. Привлекли инвестиции, нашли зарубежных партнеров.