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Более 100 проектов представят на ярмарке инновационных идей Smart Patent-2018 в Минске

04 декабря 2018 06:33
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Новости Беларуси. Более 100 проектов в промышленности, медицине и энергетике. Ярмарка инновационных идей откроется 4 декабря в столичном Дворце искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 проектов представят на ярмарке инновационных идей Smart Patent-2018 в Минске -1

Она пройдет уже в восьмой раз и соберет представителей ведущих научных лабораторий, инновационных фондов и зарубежных технопарков.

В рамках двухдневного форума запланирована обширная деловая программа. Она включает конкурс стартапов, тематические семинары и научную конференцию. Не забыли здесь и о посетителях. Для них будет работать интерактивная зона, включающая мастер-классы по робототехнике, 3D-печати и высокотехнологичным играм.

# It-технологии # Экономика # Фотофакт

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