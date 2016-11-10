Взаимовыгодное сотрудничество: Украина рассматривает возможность переработки нефти на белорусских НПЗ

Новости Беларуси. Украина прорабатывает вопрос переработки своей нефти на белорусских НПЗ. Речь об этом шла 10 ноября в Минске на встрече представителей правительств двух стран. На заседании смешанной комиссии по вопросам экономического сотрудничества стороны говорили о том, как увеличить товарооборот.

Желаемая цифра – 8 миллиардов долларов в год. Украина – второй по значимости торговый партнер для Беларуси. Сейчас делается упор на производственную кооперацию, в том числе в нефтепереработке, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Геннадий Зубко вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины:

Мы, потребляя сегодня очень большое количество светлых нефтепродуктов из Беларуси, хотели бы участвовать в давальческой схеме переработки. Здесь взаимовыгодное может быть сотрудничество. Это тот аспект, который мы недооцениваем и можем развивать. Учитывая то, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры о транспортировке нефти в ЕС, мы могли бы в этом отношении построить взаимовыгодное сотрудничество.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы попытались восстановить то, что было потеряно за последние три года и найти те точки роста, которые бы обеспечили и наш экспорт в Украину, и импорт из Украины тоже, потому что у нас взаимодополняющие экономики. мы нужны друг другу. Это будет и во благо Украине, и во благо Беларуси.