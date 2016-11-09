Новости экономики за 09.11.2016

Новости Беларуси. Ритейлеры и производители сели за стол переговоров. 9 ноября, в рамках специализированной выставки «ПродЭкспо-2016», прошла первая Открытая торгово-промышленная конференция Trade Dialog. Топовые представители производственного сектора и розничной торговли искали пути продвижения белорусских товаров на отечественном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

TRADE DIALOG

Эксперты уверены: важно не только укрепить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на новые рынки сбыта с белорусским продуктом.

Специалисты прогнозируют: 82% товаров на прилавках наших магазинов должны быть с маркой «Зроблена ў Беларусі».

Остальное – товары так называемого кризисного импорта. По мнению экспертов, это защитит белорусский рынок от внешних экономических угроз.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Этот диалог очень важен. Потому что продовольственные товары качественные, хорошие. Это стратегия государства – качества и цена белорусского товара. Особенно, конечно, продуктов питания.

Андрей Киреенко, главный редактор продовольственного торгово-промышленного журнала «Продукт.BY», организатор открытой торгово-промышленной конференции Trade Dialog:

Цель этого мероприятия – снять барьеры во взаимоотношениях. По цене, по ассортиментному перечню, по логистике поставок и так далее. Всегда интересен вопрос собственных торговых марок. В Европе это сильная тенденция. В Беларуси она ещё не так сильно развита.

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ «ПОХУДЕЛ»

Совокупный портфель лизинговых операторов в Беларуси за первое полугодие составил чуть более 23 миллиардов рублей, что на 3,5% ниже уровня аналогичного периода 2015 года.

И хотя лизинговый портфель в сегменте физических лиц вырос за год на 64%, в общем объеме его доля пока невелика – около 3%.

Основная доля отрицательной динамики рынка приходится на 1 квартал. Сейчас ситуация улучшается, и если темпы прироста объемов нового бизнеса сохранятся, рынок к концу года может выйти на уровень 2015.

МЕНЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ

Минэкономики расширяет перечень видов деятельности, для которых не нужно будет регистрировать ИП.

Белорусские статистики констатировали снижение количества индивидуальных предпринимателей по стране за год в среднем на без малого 20%.

Дмитрий Красовский, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Если посмотреть динамику числа ИП за долгие годы, то есть всегда колебания в этом числе. То есть это не постоянный, не равномерный рост. Поэтому мы ждем, что с улучшением на рынках ситуации, на внутреннем рынке, имеется в виду, потребительской, покупательской способностью людей, рост продолжится.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Белорусские банки проявили лояльность к кредитополучателям.

Средние ставки по рублевым кредитам для корпоративных клиентов установились в диапазоне 21-24%, тогда как в январе они иногда превышали 40%.

То есть реальное снижение ставок – практически наполовину. По валютным кредитам среднерыночные ставки сегодня составляют порядка 11-14%. Как отмечают экономисты и представители банков, прежде всего это связано с улучшением ситуации на денежном рынке, в частности, со снижением инфляции.

На фоне официальных итогов выборов в США мировые финансовые рынки заметно оживились, нефть подешевела.

При этом на Белорусской валютно-фондовой бирже со старта подорожал евро, доллар подрос совсем немного.

Курсы валют на 10 ноября по Нацбанку: доллар 1,90, евро – 2 рубля 13 копеек,

российский рубль на финише торгов потерял без малого копейку и стал стоить 2,98 белорусского за сотню.