Товары Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая представлены на выставке в Минске

Новости Беларуси. Сотрудничество в сельском хозяйстве и совместные проекты в машиностроении. Именно эти сферы сегодня в приоритете для Беларуси и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая.

Делегацию из более чем 40 китайских компаний принимает Минск. Свою продукцию партнеры представили на выставке. Проходит она в рамках реализации Программы всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР.

Именно этому региону Поднебесной принадлежит значимая доля выпускаемой в Китае продукции. Поэтому интересно также сотрудничество в пищевой и текстильной промышленности. В то же время уже сегодня налажены хорошие межрегиональные связи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

СУАР – достаточно крупный регион, он занимает 1/6 часть КНР. И он рассматривается и китайской стороной, и нами как одна из узловых платформ в сухопутном экономическом поясе Шелкового пути. Мы видим перспективы взаимодействия с КНР именно на межрегиональном сотрудничестве. Все наши области имеют побратимы.

Хэ Имин, начальник департамента коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая:

Такая делегация в Беларуси уже второй раз. Всего более 60 человек из почти полсотни предприятий. Сегодня мы уделяем очень большое внимание развитию сотрудничества с вашей страной. Уже 5 раз ваша правительственная делегация была в нашем регионе. Взаимодействовать мы можем не только в сфере торговли, но и в других сферах. Поэтому в наших планах посещение некоторых белорусских предприятий.