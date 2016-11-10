Компании из Китая и Беларуси намерены расширять сотрудничество

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал площадкой, где представлены более 40 компаний из Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. Эта презентация – логичное продолжение участия Беларуси в пятой выставке «Китай-Евразия», которую провели в городе Урумчи.

Китай – в тройке основных торговых партнеров Синеокой. Подтверждают это и цифры двустороннего товарооборота. За минувший год объем взаимной торговли составил более 3 млрд долларов.

Во многом этого удалось достичь благодаря дружбе президентов двух стран. С участием китайского капитала в Беларуси уже реализуются важные проекты в энергетической, транспортной, аэрокосмической и строительной сферах. Госкомпании и частный бизнес также настроены расширять сотрудничество, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Чжан Вэй, глава машиностроительной компании:

Наша компания занимается производством специальных машин для очищения улиц. Мы очень хотим найти партнеров в Беларуси. Тем более, про ваше машиностроение мы знаем. К примеру, знаем ваши МАЗы. В этом году продукция вашего завода была представлена на выставке у нас, и мы смогли познакомиться с ней и оценить. Качество хорошее.

Вячеслав Бриль, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

В большинстве, конечно же, это касается машиностроения, но и интересы китайских компаний к индустриальному парку очень велики. Насколько я знаю, сейчас согласуются дополнительные условия, дополнительные льготы по поступлению в парк «Великий камень», и я надеюсь, что это будет дополнительным импульсом для привлечения компаний сюда.