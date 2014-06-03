3 июня в Правительстве оценили эффективность инвестиций в мелиорацию

Новости Беларуси. В госпрограмме по сохранению и использованию мелиорированных земель будет закреплена ответственность пользователей этих территорий. Об этом 3 июня говорили в Правительстве. По словам Михаила Мясниковича, в настоящее время на мелиорацию и повышение качества земель тратится немало средств, поэтому главным был и остается вопрос эффективности этих инвестиций. Кроме того, уже согласованы мероприятия по снижению стоимости строительства объектов мелиорации. Все это позволит повысить эффективность работ по окультуриванию земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Булыня, директор ГО «Белводхоз»:

Идет поиск удешевления, сокращение объемов работ по финансированию и увеличению объемов по мелиорации (по площадям), чтобы все-таки восстановить те земли, которые вышли из строя. В прошлом году было восстановлено ранее мелиорированных земель 63 тыс. га земель, в этом году примерный объем будет такой же. В результате этого переоснащения мы восстановили в три раза больше земель.