Более 180 млрд рублей было инвестировано в агропромышленный комплекс Минска с начала 2014 года

Новости Беларуси. Более 180 миллиардов рублей было инвестировано в агропромышленный комплекс Минска с начала года. Такие цифры озвучили 5 июня на оперативном заседании в Мингорисполкоме.

Денежные средства пошли на закупку новой техники, удобрений и семян, а также на реконструкцию ферм.

Все сельхозподразделения Минска планируют и дальше реализовать новые инвестпроекты. Среди них – строительство шести животноводческих объектов и реконструкция такого же количества ферм. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько поручил незамедлительно разработать бизнес-планы.

На тех молочно-товарных фермах, где уже проведена модернизация, качество молока значительно улучшилось и реализуется сортом экстра и высшим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Пракопов, заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В коммунальных организациях города запланировано в текущем году реализовать следующие инвестиционные проекты. КУП «Минская овощная фабрика»: строительство энергосберегающих зимних теплиц площадью 1,7 га для круглогодичного выращивания томата, что позволит дополнительно получить в 2015 году 885 т продукции, ожидаемая выручка от реализации составит порядка 12 млрд 200 млн рублей.