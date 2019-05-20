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Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»

20 мая 2019 14:18
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Новости Беларуси. Эталон качества и вкуса. Лучшие продукты 20 мая выбрали в Беларуси. В победителях – 27 производителей, каждый в своей номинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»-1

По версии Госстандарта, в числе примерных товаров – конфеты ведущей кондитерской фабрики нашей страны, а также отечественная косметика, тракторы, голограммы. Оценивали продукты сразу по нескольким критериям: высокое качество, удобная упаковка, привлекательная цена.

Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»-4

Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»-6

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Сегодня мы получаем награды в четырех номинациях. И везде выиграл шоколад «Президент».

Мы вводим новую интересную линию, которая очень производительна: тонна шоколада в час, до 5 тысяч тонн шоколада в год.

Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»-9

Александр Рубинов, директор Минского хладокомбината № 2:
К Европейским играм мы разработали новое мороженое под названием «2:1», спортивная тематика. Мороженое очень вкусное, новую рецептуру мы разработали.

Высокое качество по доступным ценам. 27 предприятий стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Беларуси»-12

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
В городе порядка 14 % только инновационной продукции выпускается. Сегодня город имеет 25 % валового внутреннего продукта страны.  

Дмитрий Барташевич, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации:
Было отобрано 274 товара от 175 организаций. Важно, что столица всегда является активным участником. Предприятия активно участвуют в этом конкурсе.  

Кроме того, товары шести предприятий Минска признаны «Новинкой года». Кстати, продукцию оценивало не только жюри, но и покупатели. Десятки тысяч потребителей проголосовали за любимые товары на сайте Госстандарта, где уже можно увидеть полный список фаворитов вкуса.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Валентин Татарицкий # Александр Крепак # Иван Данченко # Александр Рубинов # Фотофакт

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