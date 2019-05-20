Прямой эфир

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось

20 мая 2019 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Денежный ребрендинг. 20 мая введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -1

Сохранены цветовая гамма и размер, а вот дизайн немного изменился. Вместо 2009-го указан год выпуска в обращение – 2019-й. Архитектурные изображения на них приведены в соответствие с современным видом. Усилена защита банкнот от подделок за счет дополнительного водяного знака и более широкой нити. Современные технологии, которые применены в производстве, позволят увеличить срок службы денег.

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -4

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -6

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -8

Александр Терещенко, главный специалист Национального банка Беларуси:
Основные изменения: добавлен филигранный водяной знак к полутоновому водяному знаку. Филигранный очень светлый (граждане не увидят сразу), на пятерке это изображение номинала 5, на десятке – 10.

Убрали такой реквизит, как «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи на тот момент председателя Правления Петра Прокоповича. Это решение Правления.

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -11

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -13

Сергей Гайко, начальник главного управления Национального банка Беларуси:
Вначале мы планируем провести адаптацию кассовой техники, банковского оборудования. Деньги будут выданы специализированным организациям. В последующем постепенно, как только начнем массово изымать ветхие банкноты действующими, постепенно будем выпускать в обращение. То есть с сегодняшнего дня, естественно, массового выпуска не будет.

Ввод в обращение измененных 5 и 10 рублей связан прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов. Именно они чаще всего ветшают.

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -16

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -18

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -20

Как выглядят обновлённые банкноты Br5 и Br10: рассказываем и показываем, что изменилось -22

# Деньги # Экономика # Александр Терещенко # Сергей Гайко # Петр Прокопович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Макаров: «Есть надежда, что тот драйв, который есть в IT, будет не просто аутсорсингом»
20 мая 2019 10:56

Олег Макаров: «Есть надежда, что тот драйв, который есть в IT, будет не просто аутсорсингом»

«В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали». Алейников о страновом маркетинге
20 мая 2019 10:16

«В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали». Алейников о страновом маркетинге

Первые оценки убытков из-за поставок некачественной российской нефти назовут 20 мая
20 мая 2019 06:40

Первые оценки убытков из-за поставок некачественной российской нефти назовут 20 мая