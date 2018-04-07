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Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам

07 апреля 2018 16:32
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Новости Беларуси. К новостям с полей. Посевная кампания в 2018 году началась несколько позже обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -1

Коррективы внесла затяжная зима. И чтобы уложиться в сроки, аграрии делают ставку на энергонасыщенную технику. Что важно, нашу – отечественного производства. И речь не только о тракторах. Белорусские машиностроители успешно работают в тандеме с АПК и обеспечивают сельское хозяйство машинами не уступающими импортным аналогам.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -3

Кандидат технических наук Василий Перевозников с гордостью демонстрирует итог многолетнего труда – электронно-управляемую систему. Такими аппаратами теперь оснащают машины для внесения минеральных удобрений в почву. Ее разработали совместно с брестскими электронщиками. Система работает через спутник и гарантирует высокоточную работу машины.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -5
Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -6

Василий Перевозников, начальник центра НТР холдинга по производству сельскохозяйственной техники:
Позволяет равномернее вносить удобрения и облегчает труд механизатора. Ну и экономия идет удобрений, поскольку более точно они вносятся.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -8

Несколько лет назад здесь создали собственный центр научно-технических разработок. 40 человек ежедневно колдуют над усовершенствованием моделей. Решают вопрос увеличения грузоподъемности и производительности.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -10

Юрий Прокопенко, СТВ:
Одна из задач – не отстать от производителей тракторов, которые постоянно наращивают мощность своей техники. Энергонасыщенный трактор без высокопроизводительной сеялки или пресс-подборщика – один в поле не воин.

И задача выполняется. Эту машину оснастили адаптерами и теперь жидкая органика не распыляется по воздуху, а вносится точно в землю. Экономия и большая польза для экологии. Умные машины белорусского производства оценили за рубежом. География поставок насчитывает 40 стран – от Аргентины и ЮАР до России и Пакистана. Три четверти продукции идет на экспорт.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -12

Евгений Осипов, заместитель начальника центра НТР холдинга по производству сельскохозяйственной техники:
По цене мы выигрываем в два-три раза. То есть фактор цена-качества у нас лучше, чем у европейской машины.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -14

Предприятие постоянно в процессе модернизации. На смену старым станкам приходит новейшее оборудование. Производительность и точность выросла в разы.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -16

Андрей Котов, штамповщик холдинга по производству сельскохозяйственной техники:
Программное обеспечение. Молодому специалисту неплохо работать. Работой на предприятии я доволен. Все устраивает: зарплата и условия.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -18

На большом совещании у Президента одной из тем разговора стало привлечение науки в агропромышленный комплекс. Александр Лукашенко подчеркнул: в сельском хозяйстве главная задача государства – плодородие земли.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -20

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продовольствие – это политика и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит.

От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране. Главное – Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность. И это важнейший фактор нашей независимости.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -22
Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -23
Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -24

За продовольственную безопасность в ответе каждый, начиная с механизаторов и заканчивая производителями сельхозтехники. Пример бобруйского предприятия показателен. За 40 лет здесь сделали колоссальный прыжок в развитии. С четырех образцов машин до почти сотни моделей.

Высокая точность и эффективность. Репортаж СТВ о белорусской сельхозтехнике, которая не уступает импортным аналогам -26
# Сельское хозяйство # Андрей Котов

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