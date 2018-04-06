Новости экономики за 06.04.2018

Новости Беларуси. Национальный банк будет выдавать кредиты по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент сделан на повышении прозрачности процедуры. Рынок потребительского кредитования в стране, мягко говоря, перегрелся. Выдавать кредиты, конечно, продолжат, но к заемщику, а точнее к его доходам, присмотрятся более пристально.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Ввели понятие «показатель долговой нагрузки». Выплаты по всем кредитам не должны превышать 40 % среднемесячных доходов заемщика. Получить кредит на недвижимость теперь тоже станет труднее. Для них вводится показатель обеспеченности долга. Сейчас сумму кредита будут сопоставлять со стоимостью объекта недвижимости. Сумма кредита не должна в таком случае превысить 90 % стоимости объекта. Для банков вводится показатель по уровню проблемной задолженности. Не более 10 % от общей суммы выданных банком кредитов.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ

Золотовалютные резервы страны за март уменьшились почти на 100 миллионов долларов. Снижение активов страны Нацбанк объяснил плановым погашением внешних задолженностей. По внешним и внутренним долгам было выплачено около 415 миллионов долларов. Сейчас в резерве 6 миллиардов 995 миллионов долларов. За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси приросли почти на 2,4 миллиарда долларов.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ В ТРЕНДЕ Тренд на увеличение товарооборота в секции сельхозпродукции отмечают в Белорусской универсальной товарной бирже. С начала года заключили более 1300 сделок на 144 миллиона рублей. Продажи злаковых и кормовых добавок на внутреннем рынке выросли на 63 %, до 41 миллионов рублей. Заметно увеличились экспортные показатели по ряду товарных позиций. Так, поставки мяса на внешние рынки в плюсе на 69 %, в 18 раз вырос экспорт сыров сычужных.

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