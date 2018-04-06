Декрет № 1 – обновленная версия. Формироваться база данных будет 2 раза в год, но актуализироваться ежеквартально

Новости Беларуси. До 1 декабря в Беларуси будет сформирована база данных трудоспособных, но не занятых в экономике граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известные новые положения Декрета № 1, призванного содействовать занятости. Формировать и вести базу данных будет Центр информационных технологий Министерства труда. Всех лиц, попавших в нее, проинформируют. У них также будет право принять или отказаться от содействия в трудоустройстве. Ключевая роль в организации работы по выполнению норм Декрета № 1 отведена местным органам власти. База данных будет обновляться ежеквартально. Документ уже вступил в силу.

Вывели из тени сомнений и неопределенности. Декрет № 1 – обновленная версия. По сути, эдакий государственный инструментал – с одной стороны побудить к деятельности необоснованно безработных, с другой протянуть руку помощи действительно нуждающимся.

Локальные меры. Проблемы разберут, что называется, здесь и сейчас. Готовы к каждой подходить индивидуально. В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попадает под действие декрета. И здесь никакой формальности – комплекс задач значительно увеличился: от поиска рабочего места и всяческого социального патронажа до снятия диагноза «асоциальный», если потребуется, человека направят даже в ЛТП. Подобная комиссия уже сформирована в Заводском районе столицы. За несколько месяцев этого года тут помогли обрести трудовые отношения больше полутора тысячи безработным.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Наша задача – тем людям, которым надо помочь, мы им должны помочь. В эту комиссию входят абсолютно все, начиная от главы администрации, который председатель, заканчивая депутатом. Задача – всесторонне изучить ситуацию, изучить, в чем у человека есть проблема и найти возможность ему помочь.

Одна, скажем, из кардинальных мер, стимулирующая заняться делом – оплата по полному тарифу услуг ЖКХ. Это касается не занятых в экономике белорусов. И это понятие четко прописано в обновленном документе. К примеру, посчитали экономически занятыми – членов монашеских общин, творческих деятелей, ремесленников, спортсменов из национальных команд, фермеров, безработных, стоящих на учете в центре занятости. Перечислены далеко не все – список внушительный.

Не обминули «золотой» белорусский соцстандарт – матерей, воспитывающих детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18-ти, а также многодетных. Впрочем, в постановлении появился и ряд исключений из списка незанятых. И здесь постарались учесть свод рабоче-житейских моментов. Однако, лояльность – не повод искать лазейки в законе. Специальная комиссия тщательно изучит каждую ситуацию. Белорусы со «спорными» статусами, которые вроде и не подпадают под декрет, все же должны не ждать особого приглашения от комиссии, а «отметиться» сами.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы постараемся методические рекомендации подготовить для определения трудных жизненных ситуаций, исходя из практики работы комиссий и обратной связи от регионов. Если человек видит, что он потенциально попадает под действия норм декрета, он может принять какие-то меры уже сейчас и легализовать свою деятельность, подтвердить свой статус, понимая, что для этого нужно что-то сделать, чтобы подтвердить. Обратиться в ту же самую комиссию, собрать документы.