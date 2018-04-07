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Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет

07 апреля 2018 14:23
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Новости Беларуси. Партнерство во имя общего успеха. Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей отметила юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в ее рядах более 120 предприятий как государственных, так и частных. И количество постоянно растет. Новым участником ассоциации стала международная компания по производству средств защиты растений, которая начинает в Беларуси крупный инвестиционный проект. 

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -1


Юрий Прокопенко, СТВ:
Ассоциация промышленников и предпринимателей это что-то вроде клуба директоров, которые существовали еще во времена Советского Союза. Только в современном формате, когда предприятия, вне зависимости государственной или частной формы собственности, не конкуренты, а партнеры.

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -3

Эти люди знакомы между собой далеко не первый день. Работать в суровых рыночных условиях всегда проще сообща. Ассоциация решает множество вопросов. Начиная от проведения совместных обучающих семинаров и заканчивая производственной кооперацией и даже участием в законотворческом процессе.

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -5

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -7


Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:
Наша задача активизировать эту работу и сделать так, чтобы через работу ассоциации каждое предприятие нашло для себя выгоду.

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -9

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -11

Андрей Бодяко, заместитель директора частного унитарного предприятия «Технолит»:
Всегда важно общаться, тем более, когда речь идет о специализированных организациях. В общении всегда находятся общие полезные темы.

Участники ассоциации общими усилиями открывают новые рынки. Только в 2017 году организация заключила шесть новых соглашений с зарубежными партнерами.

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -14

Виктор Красовский, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей:
Как узнать можно о потенциале области – это привлечение инвестиций. Это создание новых предприятий, которые будут рекламировать нашу область в той стране, откуда они пришли. 

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -16

Ассоциация промышленников и предпринимателей вовсе не закрытый клуб для избранных. Новым участником стала международная компания «ZemlyakoFF Crop Protection». Она занимается производством средств защиты растений. Директор компании в Беларуси Игорь Кобзев объявил о старте новых инвестпроектов. 

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -18

В Могилевском районе начнется строительство экспортоориентированных производственных предприятий. Они будут заниматься доработкой элитных семян кукурузы из Венгрии, Франции, России; производством современных сеялок нового типа по британской технологии совместно с польской компанией «AgroLand», а также средств защиты растений в мелкой фасовке для садоводов, огородников и мелких фермерских хозяйств. Это будет целый кластер, выпускающий экспортоориентированную продукцию, востребованную в Беларуси и за рубежом. Предметный интерес уже проявляют в России, Казахстане, Украине, Польше, Молдове, Венгрии, Сербии, странах Балтии и Средней Азии.  

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -20

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -22

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси: 
Локализация этого производства в Могилеве не просто так: здесь крупные промышленные предприятия, отвечающие нашим возможностям. Мы можем максимально использовать потенциал белорусских предприятий в создании продукции, которая будет востребована на других рынках. 

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -24

Я уверен в успехе нашей компании, потому что в Беларуси созданы для этого все условия. Мы имеем возможности, которые помогут нашей продукции быть конкурентоспособной. У нас есть налоговые преференции в разных программах. У нас есть парки, у нас есть отдельные декреты главы государства, которые помогают предпринимателям получить такие возможности, которые он не получит в ряде других стран.  

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -26

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -28

Проект масштабный. Компания «ZemlyakoFF Crop Protection» построит в Беларуси современные производственные предприятия. Это новые рабочие места и уникальные технологии. Первое предприятие появится как раз под Могилевом. Старт намечен на июль 2018 года. 

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -30

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -32

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -34

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -36

Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет -38

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Фотофакт # Руслан Страхар # Виктор Красовский # Андрей Бодяко # Игорь Кобзев

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