Клуб директоров в современном формате: Могилёвская ассоциация промышленников и предпринимателей подводит итоги работы 25 лет

Новости Беларуси. Партнерство во имя общего успеха. Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей отметила юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в ее рядах более 120 предприятий как государственных, так и частных. И количество постоянно растет. Новым участником ассоциации стала международная компания по производству средств защиты растений, которая начинает в Беларуси крупный инвестиционный проект.



Юрий Прокопенко, СТВ:

Ассоциация промышленников и предпринимателей это что-то вроде клуба директоров, которые существовали еще во времена Советского Союза. Только в современном формате, когда предприятия, вне зависимости государственной или частной формы собственности, не конкуренты, а партнеры.

Эти люди знакомы между собой далеко не первый день. Работать в суровых рыночных условиях всегда проще сообща. Ассоциация решает множество вопросов. Начиная от проведения совместных обучающих семинаров и заканчивая производственной кооперацией и даже участием в законотворческом процессе.



Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

Наша задача активизировать эту работу и сделать так, чтобы через работу ассоциации каждое предприятие нашло для себя выгоду.

Андрей Бодяко, заместитель директора частного унитарного предприятия «Технолит»:

Всегда важно общаться, тем более, когда речь идет о специализированных организациях. В общении всегда находятся общие полезные темы.

Участники ассоциации общими усилиями открывают новые рынки. Только в 2017 году организация заключила шесть новых соглашений с зарубежными партнерами.

Виктор Красовский, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей:

Как узнать можно о потенциале области – это привлечение инвестиций. Это создание новых предприятий, которые будут рекламировать нашу область в той стране, откуда они пришли.

Ассоциация промышленников и предпринимателей вовсе не закрытый клуб для избранных. Новым участником стала международная компания «ZemlyakoFF Crop Protection». Она занимается производством средств защиты растений. Директор компании в Беларуси Игорь Кобзев объявил о старте новых инвестпроектов.

В Могилевском районе начнется строительство экспортоориентированных производственных предприятий. Они будут заниматься доработкой элитных семян кукурузы из Венгрии, Франции, России; производством современных сеялок нового типа по британской технологии совместно с польской компанией «AgroLand», а также средств защиты растений в мелкой фасовке для садоводов, огородников и мелких фермерских хозяйств. Это будет целый кластер, выпускающий экспортоориентированную продукцию, востребованную в Беларуси и за рубежом. Предметный интерес уже проявляют в России, Казахстане, Украине, Польше, Молдове, Венгрии, Сербии, странах Балтии и Средней Азии.

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:

Локализация этого производства в Могилеве не просто так: здесь крупные промышленные предприятия, отвечающие нашим возможностям. Мы можем максимально использовать потенциал белорусских предприятий в создании продукции, которая будет востребована на других рынках.

Я уверен в успехе нашей компании, потому что в Беларуси созданы для этого все условия. Мы имеем возможности, которые помогут нашей продукции быть конкурентоспособной. У нас есть налоговые преференции в разных программах. У нас есть парки, у нас есть отдельные декреты главы государства, которые помогают предпринимателям получить такие возможности, которые он не получит в ряде других стран.